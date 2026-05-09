Об этом в эфире 24 Канала отметил военный обозреватель Иван Тимочко, подчеркнув, что ЧВК довольно часто выполняют не только "грязную" работу, но и крайне необходимую для государства, конкретных структур, имеют влияние и даже формируют политическую жизнь стран.

Смотрите также Проблема не только в зарплатах: эмоциональное интервью капитана ВСУ о новых реформах, усталости войска и ТЦК

Какую деталь стоит прописать в законе о ЧВК?

По словам военного обозревателя, то как будут функционировать украинские ЧВК, будет зависеть от законодательства, как оно будет сформировано для того, чтобы совместить все важные элементы. По его словам, такая инициатива даст возможность сохранить вокруг Украины людей с боевым опытом, которые не видят себя после армии в другой сфере.

Он пояснил, что частные компании могут привлекаться за рубежом, но в случае войны или чрезвычайной ситуации в Украине, бойцов ЧВК должны возвращаться домой, чтобы в случае угрозы участвовать в защите украинского государства.

Это можно прописать в законодательстве и на это все согласятся. Это даст нам возможность иметь влияние за пределами своей страны, ЧВК сами будут зарабатывать и не будут нагрузкой для государственного бюджета, но при необходимости – будут возвращаться в Украину,

– озвучил Тимочко.

Военный обозреватель отметил, что для этого их руководящие центры должны быть прописаны на территории Украины. Поэтому военные ЧВК согласно международным договорам будут обязаны возвращаться домой в случае угроз.

"Иначе они просто будут исчезать как структуры, превращаться в нелегальные парамилитарные группировки. Надо четко на государственном уровне прописать их обязательства. Потенциально частные военные компании крайне нужны", – считает Тимочко.

К сведению! В Украине заработала частная ПВО. Глава Минобороны Михаил Федоров в конце марта сообщил о первых результатах перехвата вражеских целей частными подразделениями противовоздушной обороны. Одной из таких группировок удалось сбить российские дроны типа "Шахед" и Zala в Харьковской области. Частная ПВО приобщена к единой системе управления Воздушных сил ВСУ. К проекту по состоянию на апрель присоединились 24 предприятия, в частности из Киевской, Харьковской, Полтавской, Одесской, Закарпатской и других областей.

Кто должен быть привлечен к созданию ЧВК?

По убеждению военного обозревателя, не стоит допускать к организационной работе по созданию в Украине ЧВК политиков, этим должны заниматься военные. По его словам, если будут вмешиваться политические силы, то может быть хаос и начальная хорошая идея имеет риск быть дискредитированной. Тимочко заметил на том, что олигархи могут попытаться действовать в свою пользу, как и местные органы власти и даже криминалитет.

"Законодательство должно быть прописано так, как это видят военные, чтобы минимизировать риски, повысить ответственность и чтобы в любой момент, несмотря на форму собственности, эти компании обязательно привлекаться к обороне Украины. Все представляют себе ЧВК как элитных пехотинцев, но в компаниях могут быть привлечены и пилоты, артиллеристы, операторы дронов", – объяснил Тимочко.

Подытоживая, военный обозреватель отметил, что ЧВК – это сложный, но эффективный механизм, если он будет правильно внедрен. Он в очередной раз добавил, что должны участвовать в подготовке законодательной базы представители силовых структур, ВСУ, а если и привлекать политиков, то только профессиональных в военном деле.

Кому Зеленский поручил готовить законодательную базу по ЧВК?

Владимир Зеленский 6 мая сообщил, что к процессу подготовки законодательной основы для создания в Украине ЧВК привлечены МВД, ГУР, чиновники, представители Офиса Президента. Украинский лидер заявил, что поручил отработать оптимальный формат и обеспечить принятие закона уже в текущем 2026 году.

Глава МВД Игорь Клименко рассказал, что президентом очерчена задача подготовить законодательную базу для урегулирования деятельности в сфере предоставления специальных охранных услуг, а также безопасности. Он пояснил, что говорится о формировании прозрачной модели, которая будет четко контролироваться и позволит Украине выйти на глобальный рынок безопасности. Клименко добавил, что над такими проектами работает не только наше государство, но и ряд других ведущих стран.