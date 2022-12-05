Россияне грузовиками вывозили 200-х и 300-х, местных заставляют рыть окопы, – мэр Мелитополя

Количество россиян в Мелитополе и на оккупированной территории Запорожской области увеличивается с каждым днем. Они перебрасывают новые ресурсы на это направление.

Однако делать это россиянам все труднее, потому что в Мелитополе они не могут найти места для проживания своего личного состава. Об этом 24 каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

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Пытаются восполнять огромные потери

По его словам, россиянам удалось дополнительно захватить в городе государственное предприятие "Гидромаш", чтобы разместить там свой личный состав, а также школу, где они организовали казармы.

Также в бывшем Приазовском районе они захватили еще и предприятия на побережье Азовского моря, и на базе элеватора сделали свою ремонтную базу. Кроме того, дежурные казармы разместили в санаториях.

С другой стороны, как заметил Федоров, в последнее время было полностью разбито не менее 20 группировок российских войск. Речь идет о частях оккупантов в Мелитополе, Ясном, Михайловке, Веселом, Пологах – по меньшей мере 1200 захватчиков больше никогда не смогут воевать против Украины.

На огромные потери указывает и то, что уже дважды россияне привозили в Мелитопольскую городскую больницу "двухсотых" и "трехсотых" в больших грузовиках. Их было настолько много, что сортировку погибших и раненых проводили прямо в палисаднике больницы.

Примечательно, что там оккупанты еще раз показали свои настоящие лица, когда снимали со своих убитых собратьев все, что имеет хоть какую-то ценность, и забирали его для повторного использования.

Россияне усилили террор гражданских

Также Федоров рассказал, что из-за того, что захватчики постоянно курят в непредназначенных для этого местах и, соответственно, понесут потери, они очень злятся. Это отражается на терроре гражданского населения региона.

Так, россияне ходят по домам, обыскивают их и забирают жителей в комендатуру и в плен. Кроме того, они периодически закрывают Мелитополь на въезд и на выезд, ставят блокпосты прямо посреди города и останавливают и обыскивают автомобили.

Довольно часто задержанных людей удерживают целыми неделями и даже месяцами. Уже традиционно для себя пленных оккупанты заставляют рыть окопы вокруг города по всем направлениям – со стороны Херсонщины, Запорожья и Бердянска.

Однако апогей этого террора недавно произошел в городе Васильевка, расположенном фактически на пересечении линии боевых действий. Там людей, которые хотели заехать на временно оккупированную территорию, чтобы посетить родственников или свои дома, заставили 2 ночи ночевать прямо перед блокпостом, понимая, что там постоянно происходят обстрелы.

Дальше им разрешили въезд в комендатуру, но на оккупированную территорию так и не пропустили – после того, как нескольких человек избили и подвергли пыткам, их просто "депортировали".

Отводят ли россияне войска

Несмотря на то, что в последнее время стали появляться сообщения об отходе российских частей с севера Запорожской области, Федоров говорит, что этого не происходит. По крайней мере, жители оккупированных территорий таких движений не видят.

Есть ротации, они гастролируют, переезжают из одного населенного пункта в другой, они это делают намеренно. Но ведь мы понимаем, что россиянам точно верить нельзя,

– подчеркнул мэр Мелитополя.

Он добавил, что это – один из элементов российской пропаганды, а на деле сегодня об отводе войск речь не идет.

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