Чаус говорит, что его хотели убить, а он сбежал: текст решения суда

Меру пресечения бывшему судье Николаю Чаусу избрали еще 4 августа. На судебном заседании он заявил, что сбежал от своих похитителей, которые якобы хотели его убить.

Избрание меры пресечения Чаусу проходило по просьбе его адвокатов в закрытом режиме. Однако 9 августа Высший антикоррупционный суд опубликовал процессуальные решения, касающиеся вопроса отвода судьи.

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Чаус считает, что его хотели убить

Из обнародованного текста следует, что Чауса насильно похитили и планировали убить.

Отметил, что является потерпевшим в уголовном производстве относительно правонарушения, а именно похищения с целью убийства. Отметил, что убийство не реализовали, потому что он сбежал, прошел 50 километров пешком и добровольно явился в органы Службы безопасности Украины,

– говорится в судебном решении.

Также Чаус утверждает, что работники Национального антикоррупционного бюро Украины нарушили нормы Уголовного процессуального кодекса из-за того, что не подали ходатайство о его задержании в ВАКС, однако обратились с ходатайством о применении меры пресечения в виде ареста.

Такие обстоятельства экс-судья считает свидетельством предоставления указания работниками НАБУ или САП "действовать определенным образом".

Кроме того, защита Чауса обратила внимание суда, что истек 48-часовой срок задержания подозреваемого для возможности применения меры пресечения в виде содержания под стражей. Мол, их подзащитного задержали 30 июля, а в суд доставили 4 августа.

Судья отверг этот аргумент, ведь СБУ предоставила справку, в которой говорилось, что Чаус был не задержан, а находился в больнице и к нему применяли меры безопасности.

Дело Чауса: главное