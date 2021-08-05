Чаус будет находиться под охраной СБУ, – адвокат бывшего судьи

Согласно решению суда, Николай Чаус должен быть под круглосуточным домашним арестом. Однако пока неизвестно, где именно будет находиться бывший судья, поскольку он под охраной СБУ.

Меру пресечения подозреваемому во взяточничестве избирал Высший антикоррупционный суд. Во время заседания выступали сторона защиты и сам Чаус. Об этом заявил адвокат Ростислав Кравец.

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Где будет находиться Николай Чаус, в связи тем, что он находится под охраной СБУ, сообщить не могу,

– подчеркнул Кравец.

Адвокат также добавил, что будет ли защита оспаривать решение, он обсудит 5 августа с Чаусом.

Что известно о деле Чауса

Бывшего судью Днепровского райсуда Киева в 2016 году разоблачили на взятке в размере 150 тысяч долларов. На заднем дворе его дома правоохранители нашли закопанные трехлитровые банки с тысячами долларов.

Чтобы избежать тюрьмы, Чаус бежал в Молдову. Однако в апреле 2021 года его адвокат заявил, что бывшего судью похитили.

Впоследствии Чаус записал видео в котором объяснил, что похищение случилось гораздо раньше.

30 июля бывший служитель Фемиды неожиданную пришел в сельский совет в Винницкой области.

Однако работники СБУ и НАБУ не смогли поделить подозреваемого. Поэтому детективы Национального антикоррупционного бюро устроили погоню за автомобилем спецслужбы.

3 августа НАБУ объявило Чаусу о подозрении во взяточничестве. 4 августа суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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