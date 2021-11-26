Чаус пришел на заседание Антикоррупционного суда в бронежилете
На заседание Антикоррупционного суда по делу о взятке Николай Чаус пришел в бронежилете. Похоже, что бывший судья очень волнуется за свою безопасность.
Адвокаты Чауса настаивали на закрытом заседании
Заседание суда было подготовительным. На нем рассматривали дело о взятке в размере 150 тысяч долларов.
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Чаус находился под усиленной охраной Службы безопасности Украины. Однако его адвокаты ходатайствовали о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании. Мол, открытое разбирательство опасно:
- потому что создает риски для жизни и здоровья подзащитного,
- будет объявляться закрытая информация,
- из-за резонансности производства журналисты могут искажать информацию о деле.
Однако коллегия отказала в закрытом режиме рассмотрению дела,
– рассказали в ЦПК.
Что известно о деле Чауса
- В 2016 году тогда еще судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса разоблачили на взятке в размере 150 тысяч долларов. Деньги правоохранители нашли в банках, которые были закопаны во дворе служителя Фемиды.
- Чтобы избежать украинского правосудия, Чаус бежал в Молдову и попросил политического убежища. В 2021 году страна отказала ему.
- В апреле 2021 года адвокат Чауса заявил, что бывшего судью похитили. Однако впоследствии экс-служитель Фемиды эту информацию опроверг.
- 30 июля 2021 года полуголый подозреваемый появился в селе в Винницкой области и сказал, что его похитили неизвестные. На место выехали правоохранители.
- Детективы НАБУ устроили гонки за авто СБУ, в котором якобы везли Чауса. Место пребывания бывшего судьи было неизвестно несколько дней, пока его не нашли в "Феофании"
- 4 августа 2021 года Чауса взяли под круглосуточный домашний арест.
Полный текст публикации Центра противодействия коррупции:
Чаус пришел на заседание Антикоррупционного суда в бронежилете.
Это подготовительное заседание по делу бывшего судьи Днепровского районного суда Киева, которого обвиняют в получении 150 тысяч долларов взятки.
Чаус находится под усиленной охраной и круглосуточной защитой Службы безопасности Украины.
Его адвокаты заявили ходатайство о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании. По их мнению, открытое разбирательство создает риски для жизни и здоровья подзащитного, во время разбирательства будет объявляться закрытая информация, а также то, что из-за резонансности производства журналисты могут искажать информацию о деле.
Однако коллегия отказала в закрытом режиме рассмотрения дела.