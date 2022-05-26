Чаус призвал не верить фейкам россиян об эвакуации из Чернигова и области
Источник:телеграмм Вячеслава Чауса
Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус обратился к жителям области из-за информации о якобы эвакуации. Он подчеркнул, что это фейк и призвал не верить этому.
Вячеслав Чаус сообщил, что из-за вброса об эвакуации, в ОВ поступает очень много запросов. Однако глава ОВА напомнил, что вражеские информационные войска работают, поэтому важно не верить фейкам.
За время активной российской агрессии на Черниговщине – более 500 погибших и более 1000 раненых
Необходимости в эвакуации нет
Глава Черниговской ОВА подчеркнул, что пока потребности в эвакуации из области нет. Если такая потребность появится – об этом обязательно сообщат. Поэтому Чаус призвал доверять информацию только из официальных источников.
У меня большая просьба: ничего не изменилось, мы доверяем информации исключительно из официальных источников. Если потребуется эвакуация, мы об этом обязательно скажем и обеспечим ее реализацию,
– подчеркнул Чаус.
Глава ОВА подчеркнул, что ситуация в Черниговской области стабильная. Оккупанты периодически обстреливают пограничную зону, однако наши Вооруженные Силы реагируют на обстрелы, а бойцы Госпогранслужбы добросовестно выполняют свои обязанности. Поэтому Вячеслав Чаус попросил жителей Черниговщины сохранять спокойствие.
Ситуация на Черниговщине: последние новости
- Российские захватчики ежедневно обстреливают пограничную зону на Севере со своей территории. К примеру, 20 мая россияне 8 раз открывали огонь из минометов.
- 21 мая кафиры атаковали не менее 15 раз . К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
- 22 мая захватчики обстреляли пограничники 6 раз . Вероятно, для этого они использовали гранатометы. В результате обстрела оккупантов пострадал район села Сеньковка в Черниговской области. Потерь среди личного состава и техники ВСУ нет.
- Во время выступления на Международном экономическом форуме президент Владимир Зеленский сообщил, что количество жертв в результате авиаудара по Десне 17 мая возросло до 87 человек . При ударе российские ракеты попали в 2 здания, однако это за здания – не сообщают.
- В результате пребывания российских оккупантов на Черниговщине, в области находят немало мин и других боеприпасов. На одной из таких во время полевых работ взорвался трактор . К сожалению, водитель погиб.
- По данным The Washington Post, Россия снова стягивает войска на границу с Черниговщиной и Сумщиной .