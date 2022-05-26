Чаус призвал не верить фейкам россиян об эвакуации из Чернигова и области

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус обратился к жителям области из-за информации о якобы эвакуации. Он подчеркнул, что это фейк и призвал не верить этому.

Вячеслав Чаус сообщил, что из-за вброса об эвакуации, в ОВ поступает очень много запросов. Однако глава ОВА напомнил, что вражеские информационные войска работают, поэтому важно не верить фейкам.

За время активной российской агрессии на Черниговщине – более 500 погибших и более 1000 раненых

Необходимости в эвакуации нет

Глава Черниговской ОВА подчеркнул, что пока потребности в эвакуации из области нет. Если такая потребность появится – об этом обязательно сообщат. Поэтому Чаус призвал доверять информацию только из официальных источников.

У меня большая просьба: ничего не изменилось, мы доверяем информации исключительно из официальных источников. Если потребуется эвакуация, мы об этом обязательно скажем и обеспечим ее реализацию,

– подчеркнул Чаус.

Глава ОВА подчеркнул, что ситуация в Черниговской области стабильная. Оккупанты периодически обстреливают пограничную зону, однако наши Вооруженные Силы реагируют на обстрелы, а бойцы Госпогранслужбы добросовестно выполняют свои обязанности. Поэтому Вячеслав Чаус попросил жителей Черниговщины сохранять спокойствие.

Ситуация на Черниговщине: последние новости

Интересно – возведение Генштаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 26 мая: смотрите видео