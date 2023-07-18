ГУР показало видео засады на россиян от чеченских бойцов батальона Дудаева

Украинская разведка показала, как мощно чеченские бойцы из батальона имени Джохара Дудаева уничтожили врага. Чтобы ликвидировать россиян, военные устроили засаду.

На кадрах заметно, как происходила операция. Кстати, чеченские бойцы буквально в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину стали на нашу сторону и заявили, что будут воевать против российских захватчиков, пишет 24 Канал.

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Как чеченские военные успешно ликвидировали врага

Главное управление разведки Минобороны отметило, что чеченские воины продолжают борьбу с российскими оккупантами, защищая украинский и чеченский народы.

В результате операции уничтожена военная техника и личный состав рашистов,

– заявили в разведке.

Чеченские военные успешно отработали по врагу: смотрите видео

Кратко о батальоне имени Джохара Дудаева

Чеченский миротворческий батальон имени Джохара Дудаева сражается на стороне Украины против россиян. В марте 2022 года стало известно, что ичкерийские батальоны имени шейха Мансура и Джохара Дудаева принимают участие в защите Киева.

Тогда же глава правительства Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев предложил Владимиру Зеленскому подписать соглашение о военном сотрудничестве. Он сказал, что их территории под оккупацией последние 20 лет и поэтому, если сегодня не остановить Россию, их детей отправят также воевать за палачей и убийц собственного народа.

В сентябре 2022 года Ахмед Закаев говорил, что на стороне Украины воюют пять чеченских добровольческих батальонов.