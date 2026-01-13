Генерал армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж объяснил 24 Каналу, что исчезновение этого символа терроризма ослабит репрессивный режим в Чечне.

Усилит ли смерть Кадырова военные возможности Украины?

Ранее медиа неоднократно сообщали о возможной смерти Кадырова, но он до сих пор жив, хотя сейчас его здоровье действительно ухудшилось.

Этот символ российского терроризма может исчезнуть. Россия давно готовит преемника – рассматривается сын Кадырова и другие варианты, пытаясь сохранить режим. Но без Кадырова не будет ни этого символа терроризма, ни прежних репрессий в Чечне. Держать народ в повиновении уже точно не удастся,

– сказал Маломуж.

Существует оппозиция и чеченские подразделения на стороне Украины, которые могут усилить сопротивление в Чечне, что при благоприятных обстоятельствах может стать началом национально-освободительных движений. Смерть Кадырова будет иметь положительный стратегический и идеологический эффект.

Это повлияет на военные возможности Украины, поскольку Кадыров был символом российских операций – хоть и неэффективных, но всегда проводились под его флагом.

Что еще известно о состоянии Кадырова?