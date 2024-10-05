Несистемного и резкого: кого и почему очень боится Путин

Российский диктатор Владимир Путин "играет по своим правилам", понимая что США имеют свои "красные линии". Однако есть человек, которого глава Кремля все же очень боится.

Такое мнение 24 Каналу высказала политический аналитик Ольга Курносова, заметив, что Путин напуган несистемностью и резкостью Дональда Трампа. Кремль не знает, как будет действовать лидер республиканцев, если выиграет выборы в США.

Смотрите также Путин пытается достичь максимальных результатов: боец назвал 2 причины

Кого и почему очень боится Путин

По словам политического аналитика, в голове у Путина нет "стопа", но он понимает, что другие страны мира все же придерживаются "красных линий". Он знает, как действует демократическая администрация США. Российский диктатор даже заявлял, что его "устраивает" Джо Байден и Камала Харрис. Между тем Трампа он опасается.

Что мог бы сделать Трамп, увидев Бучу и Ирпень, не только мы не могли бы предсказать, но и Путин. Трамп очень непредсказуем, он мог бы дать команду "треснуть по бункеру", поэтому Путин его боится,

– отметила Курносова.

Политический аналитик рассказала, что когда политик системный, все понимают, что можно от него ожидать. Однако лидер республиканцев известен своими противоположными высказываниями, чего остерегается Кремль. Трамп имеет мышление бизнесмена, по которому нужно нанести удар первым, когда ситуация обостряется.

Когда Трамп столкнется с ситуацией, когда не сможет справиться с Путиным, ему нужно быть "смахнуть фигуру со стола", чтобы российского диктатора больше не было,

– отметила Курносова.

Кроме того, по мнению политического аналитика, Трамп имеет еще один способ борьбы - снижение цен на нефть, как когда-то делали с Советским Союзом. Республиканец убежден, что в такой ситуации Кремль и Путин долго не протянут и им придет конец.

Заметьте! Российский публицист из США Андрей Пионтковский считает, что и действующий президент США Байден может уничтожить Владимира Путина, позволив Украине наносить удары дальнобойным оружием по России. Для Кремля такое разрешение создаст невыносимое положение.

К слову, после встречи с Владимиром Зеленским Трамп отметил, что если бы он был президентом США, Путин не решился бы на полномасштабную войну против Украины.