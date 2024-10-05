Таку думку 24 Каналу висловила політична аналіткиня Ольга Курносова, зауваживши, що Путін наляканий несистемністю та різкістю Дональда Трампа. Кремль не знає, як буде діяти лідер республіканців, якщо виграє вибори в США.

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Кого та чому дуже боїться Путін

За словами політичної аналіткині, в голові в Путіна немає "стопу", але він розуміє, що інші країни світу все ж притримуються "червоних ліній". Він знає, як діє демократична адміністрація США. Російський диктатор навіть заявляв, що його "влаштовує" Джо Байден та Камала Гарріс. Тим часом Трампа він побоюється.

Що міг би зробити Трамп, побачивши Бучу та Ірпінь, не лише ми не могли б передбачити, а й Путін. Трамп дуже непередбачуваний, він міг би дати команду "тріснути по бункеру", тому Путін його боїться,

– зауважила Курносова.

Політична аналіткиня розповіла, що коли політик є системний, всі розуміють, що можна від нього очікувати. Однак лідер республіканців відомий своїми протилежними висловлюваннями, чого остерігається Кремль. Трамп має мислення бізнесмена, за яким потрібно завдати удару першим, коли ситуація загострюється.

Коли Трамп зіштовхнеться з ситуацією, коли не зможе впоратись з Путіним, йому потрібно бути "змахнути фігуру зі столу", щоб російського диктатора більше не було,

– зазначила Курносова.

Крім того, на думку політичної аналіткині, Трамп має ще один спосіб боротьби-зниження цін на нафту, як колись робили з Радянським Союзом. Республіканець переконаний, що в такій ситуації Кремль та Путін довго не протягнуть і їм прийде кінець.

Зауважте! Російський публіцист зі США Андрій Піонтковський вважає, що і чинний президент США Байден може знищити Владіміра Путіна, дозволивши Україні завдавати удари далекобійною зброєю по Росії. Для Кремля такий дозвіл створить нестерпне становище.

До слова, після зустрічі з Володимиром Зеленським Трамп зазначив, що якби він був президентом США, Путін не наважився б на повномасштабну війну проти України.