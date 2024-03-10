Понимают, что это тупик: чего больше всего боятся российские "элиты"

Уже два года продолжается война России против Украины, однако результата в ней, на который рассчитывал Кремль, нет даже близко. В то же время дальнейшее развитие военных действий и углубление конфликта пугает "элиты" России.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, отметив, что на отношение россиян к войне мощно повлияла частичная мобилизация, которая состоялась в России осенью 2022 года. Для того чтобы Россия имела возможность продолжать боевые действия в Украине, Кремлю не удастся избежать новой волны мобилизации.

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Ресурсы российской армии тают

Российским властям большой вред нанесла частичная мобилизация, которая в России началась 21 сентября 2022 года. Она даже спровоцировала бунты среди россиян.

Если Россия будет вести войну такими темпами, как сейчас, возникнет насущная необходимость в мобилизации. Тогда будет необходима не добровольно-принудительная мобилизация, которая продолжается сейчас, а принудительно-добровольная – в лучшем случае, а вероятнее – принудительная. Российская власть очень этого боится, – подчеркнул оппозиционный политик.

Поскольку ресурсы российской армии тают из-за больших потерь на фронте, в Кремле осознают неизбежность мобилизации.

Большая репутационная проблема

Сейчас мобилизация в России не касается в основном крупных городов. Почти 23% населения России проживает в городах-миллионниках. А в городах с населением от полумиллиона до миллиона этот процент будет в два раза больше.

Получается, что это половина населения России, которая создает общественные настроения. Именно поэтому российские власти не проводят в больших городах мобилизацию, а разворачивают ее в небольших городах, поселках, селах в деградационных регионах.

Российские "элиты" очень беспокоятся из-за того, что в крупных городах начнутся недовольства россиян. В то же время на добровольно-принудительной мобилизации из нищенских регионов, из многодетных семей длительное время они не продержатся. Придется проводить мобилизацию в крупных городах, а это большая репутационная проблема,

– объяснил Гудков.

В российском обществе очень много разновекторных ощущений, однако, по его мнению, единства нет. В России есть адаптация к войне, но она по умолчанию, потому что все ждут того, чтобы все чем-то закончилось. А то, что может закончиться не поражением России, этот тезис поддерживают россияне старшего возраста.

"В российских элитах понимают, это тупик и что все происходит не очень хорошо. Однако пока они только это осознают", – отметил Геннадий Гудков.

Мобилизация в России: что известно