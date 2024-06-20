Готов сжечь Россию ради этого: военный назвал главную цель Путина

Начав полномасштабное вторжение в Украину, Владимир Путин четко показал, что готов пойти на все, лишь бы победить. Ради этого он пренебрегает, в частности, интересами россиян.

Чтобы больше, Путину все равно на постоянные атаки на НПЗ и другие военные объекты в России. Об этом 24 Каналу рассказал Иван Варченко – эксперт по национальной безопасности, военнослужащий ВСУ. По его словам, диктатор ни в коем случае не перебросит с фронта ПВО в Россию.

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Россиянам не хватает ПВО

В России стала ощутимой нехватка систем противовоздушной обороны. Даже российские Z-военкоры жалуются, что внутри России никак не могут справиться с ударами украинских дронов и ракет. Мол, возможно, стоит перетащить несколько систем ПВО от границ с Украиной.

Они этого не будут делать. Все ресурсы, которые только можно концертировать, они подтягивают в Украину, абсолютно наплевав на жителей своих городов, которые страдают от ударов. Точнее, не города, а предприятия, которые обеспечивают ВПК, энергетику и бюджет России, испытывают удары,

– отметил Иван Варченко.

У россиян неизбежно будет становиться меньше возможностей для защиты своих городов и военных объектов. Поэтому им придется возвращаться к забытым методам борьбы.

"Они будут возвращаться к драным сеткам и охотничьим ружьям, которыми напрасно будут пробовать противодействовать украинским дронам. Мы понимаем, что россияне и в этом направлении обречены двигаться в сторону дикости и Средневековья, тогда как технологии для них останутся в прошлом", – подчеркнул военный.

Вместо того, чтобы защищать собственную территорию, россияне продолжат стягивать ПВО к линии фронта. Конечно, украинские военные будут искать пути, как эффективно их уничтожать.

Путину безразлично на НПЗ

В частности, от ударов украинскими дронами больше всего страдают российские нефтеперерабатывающие заводы. Хотя они непосредственно влияют на уровень доходов России, Кремль все равно скорее попытается нанести очередную боль для Украины.

Им глубоко безразличны интересы россиян или тем более НПЗ. Путин неоднократно демонстрировал, что готов хоть всю Россию сжечь только для того, чтобы продолжить свое жалкое существование. Он сейчас систематически уничтожает все институциональные основы российской экономики и государственности,

– объяснил Варченко.

Война в Украине стала для российского диктатора "идеей фикс", поэтому неудивительно, что его мало беспокоит, что же происходит в самой России. Даже если речь идет о снижении таких важных НПЗ или объектов энергосистемы.

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