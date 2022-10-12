На какое оружие рассчитывать от "Рамштайна", а на какое – нет: четкое предположение военного эксперта
В Брюсселе 12 и 13 октября пройдет запланированная встреча в формате Рамштайн. Эксперты считают, что после массированного ракетного удара России страны могут изменить подход к предоставлению Украине оружия. На какую помощь нам можно рассчитывать читайте в статье.
Какое оружие Украина получит после встречи "Рамштайн"
Собственные предположения 24 каналу высказал военный эксперт Павел Нарожный. Он считает, что Украина получит много качественного и нового оружия из-за ракетного террора России.
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По его мнению, от "Рамштайна" Украина получит:
- дальнобойные ракеты ATACMS,
- большое количество колесной техники для пехоты – грузовики, бронемашины Humvee и MRAP и т.д.
Военный эксперт считает, что основным направлением "Рамштайна" будет артиллерия и колесная техника для пехоты.
На что Украине пока не стоит рассчитывать
Однако военный эксперт не верит, что Украине сейчас дадут танки и самолеты.
Ведь это трудно сделать даже с инфраструктурной точки зрения, потому что наши тягачи, которыми возят танки, рассчитаны на советские танки, весом 45 тонн, а американские образцы намного тяжелее. То есть у нас нет ни тягачей, ни тралов, чтобы эти танки возить,
– ответил он.
Нарожный заверил, что передача танков западных образцов – это сейчас маловероятно.
"О самолетах трудно сказать. Это возможно, но я мало верю. Потому что с самолетами нужно передавать большую часть инфраструктуры – в частности, где их поддерживать, ремонтировать и обучать пилотов", – сказал он.
При каких условиях могут предоставить ракеты ATACMS
Павел Нарожный отметил, что Украина будет согласовывать цели с США касательно ударов этими ракетами.
У меня есть информация, что сейчас большинство целей согласовывается. А если будет такое важное оружие, то есть 100-процентная вероятность, что для каждой цели мы, условно, будем писать заявление, что хотим ее уничтожить и будем передавать это США. То есть будем отчитываться за каждую израсходованную ракету,
– заявил он.
Кстати, контактная группа по вопросам обороны Украины в "Рамштайне" соберется на заседание 12 октября. Более 50 стран и дальше будут помогать Украине в войне против России.
Нарожный сказал, на какое оружие рассчитывать от "Рамштайна": видео
В Украину прибыли HIMARS
Эксперт подчеркнул, что в Украину уже прибыли 4 HIMARS, которые нам раньше обещали предоставить. "В общей сложности этих систем у нас не 20, а чуть больше. Главный плюс HIMARS – это его мобильность. То есть он утром может стрелять под Изюмом, а вечером – уже под Херсоном, потому что он едет до 100 километров в час", – рассказал он.
Нарожный добавил, что запчастей к этому оружию было передано достаточно, поэтому Украина становится все более боеспособной и готовой к победе.
Достаточно ли сейчас HIMARS? По его мнению, более 20 этих систем – это мало. Нарожный говорит, что мы идем в наступление. Только HIMARS обеспечили около 70% огневого поражения при наступлении на Херсонщине.
И эта система обеспечила уничтожение всей вражеской инфраструктуры. Так, эти системы все выдерживают. Но по-моему, их нужно 50 по меньшей мере, чтобы они не ездили туда-сюда. А чтобы была системная работа по уничтожению врага – нужно где-то сотня HIMARS,
– объяснил эксперт.
Какое оружие получила Украина за последние дни
- Министр обороны Алексей Резников отметил, что в Украине началась новая эра ПВО. Так, из Германии уже пришла система IRIS-T. Также вскоре должны быть и NASAMS из США.
- Германия анонсировала новый пакет помощи для Украины, который предусматривает 4 системы противовоздушной обороны IRIS-T. В то же время, США вскоре должны отправить две батареи NASAMS.
- Также в Украину приехали 4 дополнительных системы HIMARS от США. Это произошло в канун шестого заседания в формате "Рамштайн". Всего в новую американскую помощь, размером 1,1 миллиарда долларов, входят 18 HIMARS.
- Украина получит новый пакет военной помощи и от Канады. Его сумма составит 47 миллионов долларов. Это будут артиллерийские снаряды, коммуникационные технологии, зимняя одежда и снаряжение.