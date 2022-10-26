"Скажут, что они спасали жизнь": чего ждать от России из-за освобождения Херсона

Россия продолжает придумывать и распространять разные фейки. На этот раз там решили убедить мир, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу". Для этого даже российский министр обороны позвонил главам оборонных ведомств Франции, Великобритании, Турции, Индии, Китая, а также в Пентагон. Однако ему никто не поверил.

В эфире 24 канала российский публицист Андрей Пионтковский предположил, что по этому безумию есть своя логика и определенный план.

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По его словам, с военной точки зрения увольнение Херсона – неизбежно. Российские военные там "в мешке" и для этого есть элементарное решение - перевести их на левый берег. Однако для Путина это политическая катастрофа, понимая, что это третье подряд поражение - под Киевом, Харьковом и Херсоном. Он может потерять власть внутри бункера , поэтому они решили всеми силами этого предотвратить.

Если в военном смысле это предотвратить невозможно, мне кажется, их план состоит в том, чтобы это не произошло в информационно-психологическом пространстве. Чтобы событие сдачи Херсона стало маленьким и незаметным на фоне грандиозного драматического события, которое они планируют, а именно взрыв дамбы Каховской ГЭС или "грязной ядерной" бомбы,

– сообщил Пионтковский.

"Тогда они смогут сказать, что это было не отступление от Херсона, а "мы спасали жизнь мирных жителей и спасали жизнь российских военных после этого ужасного украинского преступления", – добавил российский публицист.

Он отметил, что подобные мотивы появились и в российской пропаганде. Тот же Суровикин в своем известном выступлении внезапно начал говорить о "непростых решениях", а также "будут заботиться о жизни российских военных".

"У меня такое ощущение, что они будут пытаться защищать Херсон, но когда это станет невозможным, то заменят картинку поражение под Херсоном на катастрофу европейского масштаба в результате наводнения или "грязной бомбы". Что-то такое они готовят - иначе не объяснить это дикое упорство, с которым они проталкивают этот бред", - рассказал Пионтковский.

Смотрите полное видео с Андреем Пионтковским на ютубе 24 канала:



Кроме того, он отметил, что российское руководство понимает – никто им не верит. Однако проталкивают это мнение не на Запад, а готовят собственное население.

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