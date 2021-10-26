В Чехии задержали участников "украинской" преступной группы

В чешском городе Брно полиция задержала членов так называемой "Луганской бригады", которые занимались вымоганием средств у украинцев в городе и в южной Моравии. В преступную группу входили не менее 7 человек.

Правоохранители провели спецоперацию с кодовым названием "Бригада". В результате задержали 4 мужчин и 3 женщины.

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Получили миллионы посредством вымогательства

По данным правоохранителей, благодаря незаконному вымогательству преступники получили более 2,5 миллиона чешских крон. То есть почти 3 миллиона гривен.

Мужчин обвиняют в участии в преступной группе и вымогательстве. Их полиция заключила под стражу. В то же время, двух задержанных женщин подозревают в отмывании средств, полученных преступным путем.

Во время задержания у злоумышленников изъяли немалое количество наличных денег и огнестрельное оружие.

Организаторам этой группы грозит до 10 лет тюрьмы. Расследование продолжается под руководством прокуратуры Брно.

Задержание "Луганской бригады": смотрите видео

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