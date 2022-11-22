В Чехии заговорили о подготовке своей армии к войне с "передовым противником"
Источник:Idnes
Чехия решила готовиться к худшему сценарию развития событий и модернизировать свою армию. Это нужно, чтобы быть готовыми к борьбе с "передовым противником".
Такое заявление сделал глава Генштаба Чехии Карел Ржек. Он сказал, что между Россией и НАТО может разразиться конфликт.
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В таком случае, по его словам, Чехию немедленно привлекут к войне, и армия страны будет активным ее участником с первых минут противостояния.
Мы должны готовиться прежде всего к самому сложному и опасному сценарию, а именно – к широкомасштабной войне против передового противника. Война в Украине – большой тревожный звонок для всего общества. Потенциал эскалации войны в Украине продолжает расти. Нельзя исключать даже самых серьезный сценарий,
– добавил Ржека.
Он считает, что война в Европе снова стала реальностью и происходит на границе Североатлантического альянса.
"Вечный покой – это утопия. Период предупреждения об этом кризисе продолжается, по меньшей мере, с 2014 года. Мы надеялись, что все успокоится. Но надежда – это не стратегия", – подчеркнул глава Генштаба Чехии.
На фоне войны в Украине он призвал правительство к крупнейшему в истории чешской армии перевооружению, чтобы в случае необходимости быть готовым реагировать на угрозы.
Позиция Чехии по войне России против Украины
- Следует напомнить, что ранее палата депутатов парламента Чехии признала нынешний российский режим террористическим. Депутаты осудили путинскую агрессию против Украины.
- 10 ноября Укроборонпром и Министерство обороны Чехии сообщили о создании совместного оборонного кластера. В частности, это включает в себя сотрудничество в сфере высоких технологий.
- Кроме того, Украина получит от Чехии 90 танков Т-72. Их расконсервирование и модернизацию профинансируют США и Нидерланды. Это достаточно значительное количество боевых машин, чтобы компенсировать потери, понесенные ВСУ.
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