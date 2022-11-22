В Чехии заговорили о подготовке своей армии к войне с "передовым противником"

Чехия решила готовиться к худшему сценарию развития событий и модернизировать свою армию. Это нужно, чтобы быть готовыми к борьбе с "передовым противником".

Такое заявление сделал глава Генштаба Чехии Карел Ржек. Он сказал, что между Россией и НАТО может разразиться конфликт.

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В таком случае, по его словам, Чехию немедленно привлекут к войне, и армия страны будет активным ее участником с первых минут противостояния.

Мы должны готовиться прежде всего к самому сложному и опасному сценарию, а именно – к широкомасштабной войне против передового противника. Война в Украине – большой тревожный звонок для всего общества. Потенциал эскалации войны в Украине продолжает расти. Нельзя исключать даже самых серьезный сценарий,

– добавил Ржека.

Он считает, что война в Европе снова стала реальностью и происходит на границе Североатлантического альянса.

"Вечный покой – это утопия. Период предупреждения об этом кризисе продолжается, по меньшей мере, с 2014 года. Мы надеялись, что все успокоится. Но надежда – это не стратегия", – подчеркнул глава Генштаба Чехии.

На фоне войны в Украине он призвал правительство к крупнейшему в истории чешской армии перевооружению, чтобы в случае необходимости быть готовым реагировать на угрозы.

Позиция Чехии по войне России против Украины

Следует напомнить, что ранее палата депутатов парламента Чехии признала нынешний российский режим террористическим. Депутаты осудили путинскую агрессию против Украины.

10 ноября Укроборонпром и Министерство обороны Чехии сообщили о создании совместного оборонного кластера. В частности, это включает в себя сотрудничество в сфере высоких технологий.

Кроме того, Украина получит от Чехии 90 танков Т-72. Их расконсервирование и модернизацию профинансируют США и Нидерланды. Это достаточно значительное количество боевых машин, чтобы компенсировать потери, понесенные ВСУ.

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