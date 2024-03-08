Снаряды от Чехии вскоре могут быть в Украине: как это удалось ускорить
Президент Чехии Петр Павел инициировал передачу Украине 800 тысяч снарядов. Для этого наши союзники собрали около 1.5 миллиарда долларов. Теперь работают над тем, чтобы как можно быстрее доставить боеприпасы в Украину.
Ветеран войны с Россией Евгений Дикий рассказал 24 Каналу, что снаряды могли покупать траншами, то есть не ждали пока соберется полная сумма. Ведь о том, что чехи собрали все средства стало известно только 7 марта.
К теме Вероятно, часть уже на фронте: на сколько хватит Украине боеприпасов от Европы
Когда снаряды будут в Украине
Собрать такую большую сумму непросто даже для западных стран. Чехи действительно сделали это достаточно быстро, но пока мы ждали, снаряды уже появились.
Даже по самым оптимистичным сценариям я ожидал, что они будут до апреля. Но судя по всему, воспользовались возможностью выкупа частями. Поэтому за последние дни больше сообщений с фронта, что наша артиллерия "оживает",
– рассказал Евгений Дикий.
Он добавил, что наконец заговорил "бог войны" и это имеет существенное влияние на общую ситуацию. Поэтому чешский президент сделал серьезный вклад в победу Украины.
Чехия передаст Украине снаряды: что известно
- Президент Чехии 17 февраля заявил, что его страна нашла возможность передать Украине около 800 тысяч артиллерийских снарядов. Для этого искали пути финансирования. В частности Петр Павел обратился к союзникам. Он отметил, что нельзя ждать пока США выделит финансирование, потому что помощь Украине нужна уже.
- К этой инициативе присоединились другие государства, в частности Норвегия, которая передала 153 миллиона долларов. Власти страны отметили, что помогают Украине артиллерийскими боеприпасами как из собственных запасов, так и от промышленности. Войну, которую развязала Россия, назвали вызовом для норвежской безопасности.
- Уже 7 марта Петер Павел объявил, что необходимую сумму удалось собрать. Теперь дело за правительством, которое подготовит соответствующие документы. Всего к инициативе Чехии присоединится еще 18 стран – это позволит в течение 2024 года обеспечить Украину сотней тысяч патронов.