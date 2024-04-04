"Это самая большая ошибка": Чехия призвала Запад не диктовать Украине условия мирных переговоров
В НАТО и ЕС пока нет дебатов о совместной стратегии в отношении России. Эта дискуссия должна охватывать пути, как именно должна закончиться война в Украине.
Об этом эксклюзивно сообщил корреспондентке 24 Канала в Брюсселе министр иностранных дел Чехии Ян Липавский. Он отметил, что только Украина должна решать, каким будет будущий мир с Россией.
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"Настоящая проблема – это российский империализм"
Глава МИД Чехии отметил, что ему неприятно слышать о замораживании конфликта в Украине, поскольку с этим Киев уже сталкивался в прошлом, а полномасштабная война является следствием. Ян Липавский считает, что еще один замороженный конфликт не принесет долговременного мира на европейский континент.
Настоящая проблема – это российский империализм, это идея, что лидер Кремля – Путин или кто-то другой может пойти и захватить территорию грубой силой и провозгласить ее своей,
– сказал Ян Липавский.
Он напомнил, что это произошло в Грузии и Молдове, а сейчас российская пропаганда также говорит о странах Балтии и Польше. Липавский считает, что замораживание войны в Украине не принесет и не обеспечит безопасность на европейском континенте.
Он призывает союзников придерживаться общих принципов, в частности, территориальной целостности и суверенитета Украины в рамках международно признанных границ 1991 года.
Принцип заключается в том, что именно украинское государство и народ Украины будут иметь право голоса в решении вопроса о том, каким будет будущий мир с Россией. Самой большой ошибкой, которую мы, Запад, или крупные государства, могли бы сделать, было бы предлагать или диктовать любые решения по Украине, не привлекая ее к процессу,
– сказал Ян Липавский.
Война в Украине: последние новости
- В конце марта журналисты Financial Times, ссылаясь на собственные источники, заявили, что якобы США призвали Украину не наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории России. В то же время в ОП заявили, что такая информация не соответствует действительности, а вице-премьер Ольга Стефанишина отметила, что никто не будет диктовать Украине условия ведения войны.
- В то же время Путин заявляет, что якобы готов к "мирным переговорам" с Украиной. Такие заявления звучат абсурдно, ведь Россия продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре и убивает мирных украинцев. Только во время атаки "Шахедами" 4 апреля в Харькове погибло 4 человека, трое из которых – спасатели. Они прибыли на место атаки, чтобы ликвидировать последствия удара, но оккупанты повторно атаковали дом.
- Олаф Шольц недавно призвал к усилению поддержки Украины. Канцлер Германии отметил, что "мир без свободы означает угнетение", а также добавил, что "не может быть мира без справедливости". Вместе с тем, Шольц не решается передать Украине дальнобойные ракеты Taurus. Он опасается, что в случае, если эти ракеты ударят по территории России или важным для нее объектам, это сделает Германию стороной конфликта.