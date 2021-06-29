Чехия выставила России счет за взрывы во Врбетице: в Москве нахамили в ответ
Источник:телеграм Марии Захаровой
Чехия требует, чтобы Россия компенсировала им взрывы во Врбетице. Речь идет о 30,5 миллиона долларов. В России шокированы таким заявлением – там заявили, что это недопустимо.
В частности, с такой позицией выступила представительница российского Министерства иностранных дел Мария Захарова. К ней присоединился и председатель комитета Госдумы по международным вопросам Леонид Слуцкий.
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Захарова: Таких называют "вымогателями"
Представительница МИД отметила, что Чехия "каждым новым диким заявлением подтверждает статус недружественной для России страны".
Что творится в головах чешских политиков, которые не первый месяц придумывают, как еще ухудшить двусторонние отношения, уже невозможно понять. Да и не нужно,
– возмутилась Захарова.
Она считает, что Чехия действует по принципу русской пословицы "наказать невиновных, наградить непричастных" и сравнила их с вымогателями.
Слуцкий: Не дождутся
Российский депутат заявил, что идея о компенсации является абсурдной. Он не считает, что российские спецслужбы причастны к взрывам.
"В Праге, очевидно, не собираются спускать на тормозах весь этот "водевиль" с мифической участием Петрова и Боширова в событиях во Врбетице, вопреки всем заявлениям о несогласии с включением Чехии в список недружественных стран", – сказал он.
Уши от селедки скорее дождутся чешские политики, чем каких-либо компенсаций от России,
– заверил Слуцкий.
Он, как и Захарова, подчеркнул о якобы "упорстве Праги в намеренном ухудшении российско-чешских отношений".
Взрывы во Врбетице: коротко
- Взрывы на складах боеприпасов во Врбетице произошли в 2014 году. Чехия заявила, что к ним причастна Россия.
- Лишь 17 апреля 2021 года в Чехии заявили о высылке 18 сотрудников российского посольства.
- Россия в ответ также сообщила о высылке 20 чешских дипломатов. Кремль назвал такие действия "недружественным актом".
- Большинство стран поддерживают Чехию. В частности, российских послов также выслали Словакия, Румыния, Польша и страны Балтии.