Чехия выставила России счет за взрывы во Врбетице: в Москве нахамили в ответ

Чехия требует, чтобы Россия компенсировала им взрывы во Врбетице. Речь идет о 30,5 миллиона долларов. В России шокированы таким заявлением – там заявили, что это недопустимо.

В частности, с такой позицией выступила представительница российского Министерства иностранных дел Мария Захарова. К ней присоединился и председатель комитета Госдумы по международным вопросам Леонид Слуцкий.

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Захарова: Таких называют "вымогателями"

Представительница МИД отметила, что Чехия "каждым новым диким заявлением подтверждает статус недружественной для России страны".

Что творится в головах чешских политиков, которые не первый месяц придумывают, как еще ухудшить двусторонние отношения, уже невозможно понять. Да и не нужно,

– возмутилась Захарова.

Она считает, что Чехия действует по принципу русской пословицы "наказать невиновных, наградить непричастных" и сравнила их с вымогателями.

Слуцкий: Не дождутся

Российский депутат заявил, что идея о компенсации является абсурдной. Он не считает, что российские спецслужбы причастны к взрывам.

"В Праге, очевидно, не собираются спускать на тормозах весь этот "водевиль" с мифической участием Петрова и Боширова в событиях во Врбетице, вопреки всем заявлениям о несогласии с включением Чехии в список недружественных стран", – сказал он.

Уши от селедки скорее дождутся чешские политики, чем каких-либо компенсаций от России,

– заверил Слуцкий.

Он, как и Захарова, подчеркнул о якобы "упорстве Праги в намеренном ухудшении российско-чешских отношений".

Взрывы во Врбетице: коротко