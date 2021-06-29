Зокрема, з такою позицією виступила представниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова. До неї приєднався і голова комітету Держдуми з міжнародних питань Леонід Слуцький.

До теми Майже 30,5 мільйона доларів: Чехія вимагає від Росії компенсації за вибухи у Врбетіце

Захарова: Таких називають "вимагачами"

Представниця МЗС зазначила, що Чехія "кожною новою дикою заявою підтверджує статус недружньої для Росії країни".

Що твориться в головах чеських політиків, які не перший місяць придумують, як ще погіршити двосторонні відносини, вже неможливо зрозуміти. Та й не потрібно,

– обурилась Захарова.

Вона вважає, що Чехія діє за принципом російського прислів'я "покарати невинних, нагородити непричетних" і порівняла їх з вимагачами.

Слуцький: Не дочекаються

Російський депутат заявив, що ідея про компенсацію є абсурдною. Він не вважає, що російські спецслужби причетні до вибухів.

"У Празі, очевидно, не збираються спускати на гальмах весь цей "водевіль" з міфічною участю Петрова і Боширова в подіях у Врбетіце, всупереч всім заявам про незгоду з включенням Чехії в список недружніх країн", – сказав він.

Вуха від оселедця швидше дочекаються чеські політики, ніж будь-яких компенсацій від Росії, – запевнив Слуцький.

Він, як і Захарова, наголосив про нібито "завзятість Праги в навмисному погіршенні російсько-чеських відносин".

Вибухи у Врбетіце: коротко