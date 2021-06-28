Почти 30,5 миллиона долларов: Чехия требует от России компенсации за взрывы во Врбетице
Источник:iDNES.cz
Заместитель главы МИД Чехии Мартин Смолек передал дипломатическую ноту послу России с требованием полной компенсации из-за взрывов во Врбетице. Ее оценивают в размере 650 миллионов крон, что составляет почти 30,5 миллиона долларов.
Смолек также отметил, что включение Россией Чехии в список "недружественных" государств является нарушением международного права. Речь идет о Венской конвенции о дипломатических отношениях и Договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве.
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Учитывая это, Чехия требует отменить внесение государства в такой список.
Как будут распределять компенсацию
В то же время МИД страны подготовило законопроект о распределении компенсации за взрывы во Врбетице. Всего для муниципалитетов и региона предусмотрено 350 миллионов крон. Еще 300 миллионов – для отдельных граждан.Справка. Суммы для муниципалитетов распределяют в соответствии с расстоянием от периметра риска, а также в соответствии с бюджетным определением налогов.
Также деньги направят на ремонт дорог, которые повредили при вывозе боеприпасов, и на развитие некоммерческих организаций или ассоциаций.
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Что этому предшествовало
- Чехия обвинила Россию в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице 2014 в году. Они привели к значительным разрушениям и гибели 2 местных жителей.
- В Чехии 17 апреля заявили о высылке 18 сотрудников российского посольства. Их назвали представителями спецслужб и заподозрили в причастности к взрыву.
- В ответ на решение Чехии Россия сообщила о высылке 20 чешских дипломатов. В Кремле такие действия назвали "недружественным актом".
- Российских послов также выслали Словакия, Румыния, Польша и страны Балтии.