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      Чехия осудила агрессию России возле Золотого

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      Чехия осудила агрессию РФ возле Золотого 18 февраля / 24 канал

      МИД Чехии осудило наступление пророссийских боевиков 18 февраля возле Золотого. В результате боя погиб 22-летний Максим Хитайлов, 3 – получили ранения, еще 2 – контузию.

      МИД Чехии назвало нападение пророссийских боевиков явным нарушением минских договоренностей и попыткой дестабилизировать мирный процесс, сообщает пресс-служба ведомства.

      Кстати: В Германии заявили, что бой возле Золотого надо расследовать

      Чехия поддержала усилия Владимира Зеленского по продвижению мирного процесса. В МИД призвали Россию использовать свое влияние на оккупантов для содействия мирному урегулированию конфликта.

      Кроме того, МИД Чехии по случаю шестой годовщины начала оккупации Крыма в очередной раз подтвердило свою позицию о непризнании аннексии полуострова.

      Как Россия аннексировала Крым – вспомните в нашем материале.

      Заметим, что НАТО и страны ЕС также осудили агрессивное поведение оккупантов и призвали Россию повлиять на своих наемников, чтобы те соблюдали минские договоренности. Между тем в России делают вид, что ничего не знали о планах боевиков.

      Масштабный бой возле Золотого: короткие факты

      • 18 февраля оккупационные войска провели масштабную атаку позиции подразделений Объединенных сил возле населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный;
      • Погиб 1 украинский воин, 3 – получили легкие ранения, а 2 – контузию;
      • Потери врага: 4 – погибли, 6 – получили ранения;
      • Бой длился примерно с 5 утра до 10.30;
      • Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года;
      • Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения.

      Боевики атаковали позиции у Золотого: смотрите видео

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Крыма Операция Объединенных сил Новости России Украина – Россия Аннексия Крыма Война на Донбассе Бой возле Золотого Чехия
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