Чехия осудила агрессию России возле Золотого

МИД Чехии осудило наступление пророссийских боевиков 18 февраля возле Золотого. В результате боя погиб 22-летний Максим Хитайлов, 3 – получили ранения, еще 2 – контузию.

МИД Чехии назвало нападение пророссийских боевиков явным нарушением минских договоренностей и попыткой дестабилизировать мирный процесс, сообщает пресс-служба ведомства.

Кстати: В Германии заявили, что бой возле Золотого надо расследовать

Чехия поддержала усилия Владимира Зеленского по продвижению мирного процесса. В МИД призвали Россию использовать свое влияние на оккупантов для содействия мирному урегулированию конфликта.

Кроме того, МИД Чехии по случаю шестой годовщины начала оккупации Крыма в очередной раз подтвердило свою позицию о непризнании аннексии полуострова.

Как Россия аннексировала Крым – вспомните в нашем материале.

Заметим, что НАТО и страны ЕС также осудили агрессивное поведение оккупантов и призвали Россию повлиять на своих наемников, чтобы те соблюдали минские договоренности. Между тем в России делают вид, что ничего не знали о планах боевиков.

Масштабный бой возле Золотого: короткие факты

18 февраля оккупационные войска провели масштабную атаку позиции подразделений Объединенных сил возле населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный;

Погиб 1 украинский воин, 3 – получили легкие ранения, а 2 – контузию;

Потери врага: 4 – погибли, 6 – получили ранения;

Бой длился примерно с 5 утра до 10.30;

Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года;

Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения.

Боевики атаковали позиции у Золотого: смотрите видео