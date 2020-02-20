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      Чехія засудила агресію Росії поблизу Золотого

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      Чехія засудила агресію РФ поблизу Золотого 18 лютого / 24 канал

      МЗС Чехії засудило наступ проросійських бойовиків 18 лютого поблизу Золотого. Унаслідок бою загинув 22-річний Максим Хітайлов, 3 – отримали поранення, ще 2 – контуження.

      МЗС Чехії назвало напад проросійських бойовиків явним порушенням мінських домовленостей і спробою дестабілізувати мирний процес, повідомляє пресслужба відомства.

      До речі: У Німеччині заявили, що бій поблизу Золотого треба розслідувати

      Чеська Республіка підтримала зусилля Володимира Зеленського щодо просування мирного процесу. У МЗС закликали Росію використовувати свій вплив на окупантів для сприяння мирному врегулюванню конфлікту.

      Окрім того, МЗС Чехії з нагоди шостої річниці початку окупації Криму вкотре підтвердило свою позицію щодо невизнання анексії півострова.

      Як Росія анексувала Крим – пригадайте у нашому матеріалі.

      Зауважимо, що НАТО та країни ЄС також засудили агресивну поведінку окупантів і закликали Росію вплинути на своїх найманців, аби ті дотримувалися мінських домовленостей. Тим часом у Росії вдають, що нічого не знали про плани бойовиків.

      Масштабний бій поблизу Золотого: короткі факти

      • 18 лютого окупаційні війська провели масштабну атаку позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний;
      • Загинув 1 український воїн, 3 – отримали легкі поранення, а 2 – контуження;
      • Втрати ворога: 4 – загинули, 6 – отримали поранення;
      • Бій тривав приблизно від 5 ранку до 10.30;
      • Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року;
      • Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення.

      Бойовики атакували позиції біля Золотого: дивіться відео

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини Криму Операція Об'єднаних сил Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму Війна на Донбасі Бій біля Золотого Чехія Новини України Новини політики
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