Чехія засудила агресію Росії поблизу Золотого

МЗС Чехії засудило наступ проросійських бойовиків 18 лютого поблизу Золотого. Унаслідок бою загинув 22-річний Максим Хітайлов, 3 – отримали поранення, ще 2 – контуження.

МЗС Чехії назвало напад проросійських бойовиків явним порушенням мінських домовленостей і спробою дестабілізувати мирний процес, повідомляє пресслужба відомства.

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Чеська Республіка підтримала зусилля Володимира Зеленського щодо просування мирного процесу. У МЗС закликали Росію використовувати свій вплив на окупантів для сприяння мирному врегулюванню конфлікту.

Окрім того, МЗС Чехії з нагоди шостої річниці початку окупації Криму вкотре підтвердило свою позицію щодо невизнання анексії півострова.

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Зауважимо, що НАТО та країни ЄС також засудили агресивну поведінку окупантів і закликали Росію вплинути на своїх найманців, аби ті дотримувалися мінських домовленостей. Тим часом у Росії вдають, що нічого не знали про плани бойовиків.

Масштабний бій поблизу Золотого: короткі факти

18 лютого окупаційні війська провели масштабну атаку позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний;

Загинув 1 український воїн, 3 – отримали легкі поранення, а 2 – контуження;

Втрати ворога: 4 – загинули, 6 – отримали поранення;

Бій тривав приблизно від 5 ранку до 10.30;

Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року;

Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення.

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