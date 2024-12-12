"Выбивает" ногой с обложки Time: Трамп-младший снова жестко высмеял Зеленского

Дональд Трамп-младший неоднократно делал публичные выпады в сторону президента Украины Владимира Зеленского. Поводом для нового высмеивания стало признание Трампа-старшего "Человеком года".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Дональда Трампа-младшего в соцсетях. Заметим, что Трамп стал "Человеком года" уже дважды.

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Трамп-младший не может обойти Зеленского вниманием

Так, сын Трампа опубликовал видео, которое начинается с изображения обложки журнала Time 2022 года, когда "Человеком года" был признан Владимир Зеленский. После этого кадра Дональд Трамп "выбивает" Зеленского и пританцовывая заходит на его место.

Трамп-младший посмеялся над Зеленским: смотрите видео

Заметим, что незадолго до этого сын Трампа высмеял встречу Зеленского с его отцом. Он опубликовал мем, в котором сравнил президента Украины с главным героем фильма "Один дома". На Зеленского тот "одел" шапку Кевина.

Кроме этого, в июле 2024 года, когда Джо Байден заявил о выходе из президентской гонки, Дональд Трамп-младший опубликовал мем с якобы телефоном Байдена. На экране виднелись 52 пропущенных вызова от Зеленского и сообщения: "Пожалуйста, дай ответ! Я напуган. Мои деньги все еще поступают, правильно?"