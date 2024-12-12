Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пост Дональда Трампа-молодшого у соцмережах. Зауважимо, що Трамп став "Людиною року" вже двічі.

Дивіться також Трамп в інтерв'ю Time відповів, чи збирається "кинути" Україну, щоб досягти угоди

Трамп-молодший не може оминути Зеленського увагою

Так, син Трампа опублікував відео, яке починається зі зображення обкладинки журналу Time 2022 року, коли "Людиною року" було визнано Володимира Зеленського. Після цього кадру Дональд Трамп "вибиває" Зеленського та пританцьовуючи заходить на його місце.

Трамп-молодший посміявся з Зеленського: дивіться відео

Зауважимо, що незадовго до цього син Трампа висміяв зустріч Зеленського з його батьком. Він опублікував мем, у якому порівняв президента України з головним героєм фільму "Сам удома". На Зеленського той "одягнув" шапку Кевіна.

Окрім цього, у липні 2024 року, коли Джо Байден заявив про вихід з президентських перегонів, Дональд Трамп-молодший опублікував мем з нібито телефоном Байдена. На екрані виднілися 52 пропущених виклики від Зеленського та повідомлення: "Будь ласка, дай відповідь! Я наляканий. Мої гроші все ще надходять, правильно?"