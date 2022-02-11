Человек, признавшийся в преступлении, лжет – Венедиктова о ДТП с кортежем Ярославского

Генпрокурор Ирина Венедиктова отреагировала на резонансное ДТП с кортежем Александра Ярославского. Эта авария на Харьковщине унесла жизнь пешехода.

Она сообщила, что процессуальное руководство досудебным расследованием будет осуществлять Офис генпрокурора. Мол, для этого уже готовят соответствующее постановление.

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Генпрокурор не верит в признание водителя

Венедиктова подчеркнула, что человек, признавшийся в совершении преступления, лжет. Такого мнения придерживаются как полицейские, так и прокуроры. Поэтому офис генпрокурора внесет в Единый реестр досудебных расследований сведения о сотрудниках Нацполиции и прокуратуры области.

Должно быть проведено полноценное и беспристрастное расследование в отношении этих должностных лиц. Дело на моем личном контроле,

– заверила глава ведомства.

Ранее в компании, возглавляемой Ярославским, сделали заявление о ДТП. Там утверждали, что в момент аварии за рулем был их водитель, а не сам бизнесмен. Президент "Металлиста" утверждает, что якобы спал у себя дома, когда произошла трагедия.

Монастырский также говорил о фальсификации

Похожая позиция – и у министра внутренних дел Дениса Монастырского. Накануне чиновник заявил, что преступление пытались скрыть и дать "заведомо ложные показания". Мол, правоохранители подали в прокуратуру подозрение на мужчину, который сам пришел в отделение и заявил, что был за рулем. Однако есть информация, что его не было на месте ДТП. Поэтому глава МВД уволил Станислава Перлина, который возглавлял полицию Харьковщины.

О предполагаемой причастности Ярославского

Генпрокурор подчеркнула, что преступление будут расследовать быстро, качественно и беспристрастно. Мол, на это никак не повлияет узнаваемость и связи Ярославского, вероятно причастного к смертельному ДТП.

Также Венедиктова отреагировала и на выезд президента "Металлиста" в Великобританию. "Незапланированный и поспешный отъезд выглядит довольно странно. Реагируем адекватно на ситуацию", – отметила чиновник.

Жуткое ДТП с кортежем Ярославского: что известно

Вечером 9 февраля в Харьковской области насмерть сбили пешехода. Мужчине было примерно 50 лет. Его личность устанавливают правоохранители.

На месте нашли такие же номера, как у одной из машин кортежа Ярославского. Впоследствии в СМИ заявили, что на жертву ДТП наехала не одна, а две машины.

Ярославского вызвали на допрос в полицию. Уголовное дело возбуждено по статьям о нарушении правил дорожного движения и оставлении в опасности.

Ярославский и его тесть вылетели из Харькова на следующий же день после аварии. У бизнесмена говорят, что это запланированная поездка с семьей.