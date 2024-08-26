Ветеран армии США сказал, какое оружие сейчас крайне необходимо ВСУ

Вооруженные Силы Украины показали и доказали свою мотивацию и стойкость, чтобы отражать атаки российской армии. Однако для того, чтобы выбить противника с нашей территории, Силам обороны необходимо еще больше военно-технической помощи от западных стран.

В разговоре с 24 Каналом ветеран армии США, аналитик OSINT4 Райан МакБет сказал, что сейчас нужно Украине в плане помощи, особенно для наступления.

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Что нужно ВСУ

По мнению ветерана армии США, сейчас основная потребность Вооруженных Сил в противотанковых ракетах и страйкерах.

Stryker – семейство колесных 8×8/4 боевых бронированных машин производства американской компании General Dynamics Land Systems, находящихся на вооружении механизированных войск армии США.

"Украинцы уже показали, что могут очень хорошо использовать эту технику", – сказал Райан МакБет.

По его словам, также было бы хорошо, если бы Соединенные Штаты Америки сняли запрет на экспорт F-16. Именно тех самолетов, которые лежат на кладбище в Аризоне или Неваде.

"Мы можем дать их больше, чем пообещали правительства Дании и Нидерландов. Передача большего количества F-16 в Украину имела бы важное значение для завершения войны", – добавил ветеран армии США.