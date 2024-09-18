Звук примерно одинаковый: какое оружие на самом деле могло уничтожить российский склад боеприпасов

В Торопце Тверской области России до сих пор пылает и детонирует склад боеприпасов, который ночью 18 августа атаковали Вооруженные Силы Украины. Пока точно неизвестно, какими средствами поражения были нанесены удары.

В эфире 24 Канала военный эксперт Олег Жданов назвал особенность мощной атаки Сил обороны и предположил, что все же могло прилететь по российскому складу.

Важно Еще одно доказательство для Запада: что продемонстрировал удар по складу в Тверской области

Чем ВСУ могли ударить по складу

Мы сегодня даже несколько раз прослушивали видеозапись, на которой слышен звук пролета средства огневого поражения, который попал в этот объект. Мы еще не слышали, как летит украинская ракета-дрон "Паляница", но звук похож и на "Паляницу", и на ракету "Нептун",

– сказал Жданов.

В обоих средствах есть реактивный двигатель и дозвуковая скорость. "Паляница" летит несколько медленнее – примерно 500 – 600 километров в час, а "Нептун" может разгоняться до 850 километров в час.

Кстати, у них примерно одинаковое количество взрывчатого вещества – около 300 килограммов.

Заметим, в целом ракета "Нептун" имеет дальность 300 километров. Однако в августе был представлен "Нептун" с дополнительным разгонным блоком. Соответственно теперь его дальность может достигать более 400 километров.

"Вероятнее всего, было очень много дронов", – предположил военный эксперт.

107-й арсенал ГРАУ минобороны России большой по площади, а на спутниковых снимках NASA видно, что горел полностью весь склад. Это говорит о том, что удар был как минимум групповой, если не массированный, и точки прицеливания были определены с ювелирной точностью.

Обратите внимание! По мнению военного эксперта Андрея Крамарова, характер взрывов и звуки, которые были слышны в Тверской области, вероятно, указывают на работу беспилотников.

Кстати, плодотворно поработала разведка, которая очевидно сказала, где на открытых площадках есть боеприпасами или ракеты, чтобы вызвать такую массовую детонацию боеприпасов.

Что было уничтожено в результате атаки

Особенность атаки заключается в том, что это склад главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны России, то есть склад центрального подчинения. То, что там не было, или были слабые средства противовоздушной обороны, еще раз подтверждает, что в российской армии огромный дефицит ПВО.

Считайте, что мы сожгли один из главных арсеналов ГРАУ министерства обороны России,

– отметил Жданов.

Известно, что на этом складе хранились ракеты комплексов "Искандер-М", тактические ракеты "Точка-У" и, возможно, ракеты Северной Кореи KN-23.

Наличие ракет подтверждают мощные взрывы, которые вызывают колебания грунта вокруг этого склада до 2,8 балла по шкале Рихтера. По данным российских телеграмм-каналов, на сегодня произошло около 20 таких взрывов.

К слову, военный эксперт Роман Свитан предположил, что в результате атаки было уничтожено минимум 10 – 15% запаса ракет россиян.

Как атака может повлиять на ход боевых действий

Это не будет иметь мгновенного влияния, но в ближайшей перспективе на фронте почувствуют последствия этого удара. Также может быть отложено несколько ракетных ударов по нашей территории и не только прифронтовой зоне,

– добавил военный эксперт.

Поговаривают, что с этого состава происходило обеспечение боеприпасами группу войск "Север" в Курской, Брянской и Белгородской областях. Поэтому у этой группировки может уменьшиться артиллерийских боеприпасов и это может повлиять на активность российской артиллерии по огневому поражению наших войск на территории Курской области.