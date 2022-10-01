Чем завершится "ядерная авантюра" Путина: четкое предположение Коваленко
Путин продолжает угрожать Украине и миру "нажать кнопку". В ГУР сообщили: по состоянию на сегодняшний день риск применения Россией ядерного оружия очень высок.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что россияне вряд ли отважатся на это. Кремль может показать свою готовность к применению. Об этом он сказал в эфире 24 канала.
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По его мнению, задача ядерного удара по территории Украины для остановки контрнаступательных действий ВСУ, украинской армии или гражданских объектов – это нерационально и нелогично. "Да, россияне – нерациональные и нелогичные ", – отметил он. Однако есть и другие факторы.
Путин не готов настраивать против себя даже союзников
Китай, как и многие другие ядерные страны, придерживается фундаментальных основ ядерной безопасности. Если Россия их разрушит, фактически Китай не будет больше поддерживать Россию даже на том уровне, на котором поддерживает сейчас. Более того, в этом вопросе он будет поддерживать США и международных партнеров Украины.
Ядерная авантюра Путина может закончиться для него тотальным концом – завершением его карьеры стопроцентного военного преступника,
– подчеркнул Коваленко.
Качество российского ядерного оружия – под большим вопросом
Что касается демонстративного применения, Путин может запустить некую ракету с тактической ядерной боеголовкой в космос. "Где-то там в стратосфере ее взорвать, показав свою готовность", – предположил Коваленко. И здесь возникает не менее актуальный вопрос: долетит ли она? Дело в том, что в России не все так хорошо с носителями ядерного оружия, как государство-агрессор об этом рассказывает.
Коваленко уверяет, что у россиян ядерное оружие не совсем свежее, потому что со времен СССР не проводилось должного технического обслуживания, регламентных работ по обеспечению полноценной деятельности ядерных объектов, контролю за состоянием, в котором находятся ядерные боевые части и т.д.
Ядерная авантюра станет концом для Путина: смотрите видео
Говорить о том, что у них действительно большой ядерный потенциал на сегодняшний день – нет. Их военно-промышленный комплекс за последние 10 – 20 лет исключительно деградировал. Конвенционная часть сегодня смотрится как крупная ремонтная база, но не как производство. А неконвенционная часть, касающаяся ядерного оружия, вообще не развивалась,
– сказал Коваленко.
На неконвенционную часть, отмечает обозреватель, нужно тратить огромное количество ресурсов – технических, технологических, интеллектуальных и, конечно, финансовых.
"Россия не могла себе такого позволить. Она использовала исключительно наследие Советского Союза как эксплуатант. Она эксплуатировала этот ресурс. А когда ты постоянно что-то эксплуатируешь, но не производишь, то то, что ты эксплуатируешь – оно нивелируется. У России сегодня есть нивелированное ядерное оружие", – подытожил он.
Именно поэтому главе Кремля следует хорошо подумать, прежде чем доставать свое знаменитое ядерное оружие. Если же он решит "нажать на кнопку" – последствия будут разрушительными как для России, так и для Владимира Путина.
Путин угрожает применить ядерное оружие: последние новости
- Российский диктатор Владимир Путин снова пригрозил миру применением ядерного оружия. По его словам, Россия будет использовать "все имеющиеся средства".
- Но в США заверили, что ответ будет решительным. Так, Россия неизбежно столкнется с катастрофическими последствиями, если применит ядерное оружие в Украине.
- В ГУР отметили, что сегодня угроза применения Россией тактического ядерного оружия в Украине является самой высокой от 24 февраля.
- Андрей Вигиринский убежден, что россия действительно может применить ядерное оружие. Однако это не должно стать поводом для капитуляции Украины или капитуляции в поддержке среди международных партнеров.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что тактическое ядерное оружие не может нанести поражение большой площади. Однако следует готовиться к любому сценарию, ведь у нас есть сумасшедший сосед.