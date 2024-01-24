Чему бизнес может научиться у профессиональных украинских военных?

Особенностью современной украинской профессиональной армии является то, что она должна сочетать гибкость и возможность очень быстро реагировать на изменения на поле боя и технологии. Инструменты, которые используют военные, могут быть актуальны и для бизнеса, сделать его более успешным и устойчивым. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Команда команд

Для того чтобы выявить проблемные моменты, создать новую структуру или систему управления, создается команда из военных других подразделений внутри воинской части. Кстати, эта группа может работать и за пределами своей части, выполняя задания, например пожарной команды.

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С одной стороны, это позволяет обеспечить объективность их оценок, гибкость внедренной системы управления. С другой – именно вовлечение в такую команду является способом нематериальной мотивации для военных, ведь это определяет их заслуги и компетенции среди других. Мы ее называем "команда команд".

Такая команда формируется из военных разных специальностей, с разными званиями, но имеющими определенные заслуги: успешно внедрили тот или иной проект, дополнили определенный процесс инновационными решениями и т.д.

Приведу пример из нашей военной семьи/движения. Есть новая тактическая группа, часть, батальон, отдельное подразделение с определенными проблемами, а именно выстраивание структуры управления. Такая сформированная "команда команд" налаживает все процессы, формирует бюрократическую составляющую, настраивает/проводит обучение служб и, в конце концов, является главным, формирует управление, позволяющее сдать "проект под ключ" и с выстроенной базой навыков и системных решений оставить проект на саморазвитие и усовершенствование.

Команда команд работает на месте 2 – 3 месяца и стоит выше полномочий командира. После решения всех проблемных моментов команда отдает готовый проект командиру и возвращается к своей базовой точке дислокации.

Такой подход в бизнесе можно использовать не только для выявления проблемных моментов работы определенных подразделений, но и при разработке новых решений и продуктов.

Быстрое принятие решений и матрица взаимодействия

Для того чтобы решение принималось быстро и качественно, мы используем алгоритм под названием "матрица взаимодействия". Алгоритм действий примерно такой: после получения боевого задания собирается команда. Ее особенностью является то, что в нее входят военные разных звеньев: работающие в поле и планирующие мероприятия в штабе. Каждый обдумывает задачи и предлагает пути их выполнения.

После этого мы переходим к совместному анализу и планированию операции. Иногда мы устраиваем так называемую "военную игру", заключающуюся в розыгрыше вариантов на макете местности. Это помогает увидеть детали и учесть потенциальные угрозы. При этом разведка играет роль критика. В конце концов, команда выбирает самый эффективный сценарий и выдает предложение приказа к выполнению командира.

Схематически этот процесс можно сформировать следующим образом:

создание базового концепта или идеи для выполнения задачи;

прототипирование за 15 минут;

отбор двух-трех базовых конструкций после прототипирования;

критика;

принятие решения командиром.

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Что это дает?

1. Готовые модели, сгенерированные заранее шаблоны для более быстрого последующего планирования действий.

2. Максимальное приближение к реальности, поскольку в группе привлечены игроки разных звеньев.

3. Ситуационная осведомленность всех действующих и недействующих лиц, позволяющая быстро принимать решения, когда задумка пошла не по плану.

Физ-тесты, тесты Рейнджера

Командиры ежегодно проходят физ-тесты. В них они должны продемонстрировать те же знания, умения и навыки, которые требуют от своих подчиненных, что-то по типу девиза "Следуй за мной, поступай как я". Это создает доверие и уважение к командиру и его решениям. А уважение на войне очень важно, ведь решает одну из самых сложных задач – отправлять людей на задания, где они будут рисковать жизнью.

В моей бригаде командиры взводов, рот – это не только люди, которые отдают приказы, работают над боевой подготовкой или дисциплиной, это те, кто непосредственно ведет военнослужащих в бой.

Попытаюсь описать, как это происходит. Командир взвода строит свой личный состав и не просто зачитывает приказ и выбирает исполнителей, а объявляет, что ему нужно выполнить задание и спрашивает/избирает, кто будет выполнять его с ним.

Более того, командир должен знать подробности условий, в которых работают военные. К примеру, если солдаты часто болеют, командир выезжает на место, чтобы проверить быт бойцов (укрытие, точки обогрева, обеспечение одеждой). Это позволяет не только на месте увидеть проблемы, но и понять, как их решать дальше.

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Близость первого лица к рядовым

В нашем подразделении нет практики так называемых "офицерских столов", что создает негласное разделение между военными. Каждый военнослужащий, независимо от ранга, может пообщаться с командиром, в частности, во время совместных обедов. Это создает атмосферу доверия, устраняет риски "дедовщины" или несправедливости в этой части.

Новая должность – заместитель по морально-психологическому обеспечению

Сегодня в ВСУ большое внимание уделяется вопросу создания должной атмосферы в коллективе. Спортивная подготовка, мотивационные лекции, общий досуг – все это должно сформировать необходимый морально-психологический климат в коллективе и помочь военнослужащим справиться с ужасной комбинацией усталости, выгорания и опасности в результате длительной войны.

Непосредственную ответственность за организацию морально-психологического климата в коллективе несут заместители командиров бригады по морально-психологическому обеспечению. Это новая должность. Они разрабатывают и утверждают специальную программу по формированию и поддержке боевого духа, мотивации, идеологической составляющей. Занимаются опровержением вражеского ИПСО, награждением и привлечением к ответственности военнослужащих в случае нарушения правил.

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И такая работа приносит свои результаты. Военные формирования с лучшей морально-психологической подготовкой более устойчивы при выполнении сверхсложных задач. Они легче переносят боевой стресс.

Потребность в управляемости

В военном менеджменте стран НАТО, который мы сейчас внедряем, существует следующее правило: чем выше ранг руководителя – тем меньше у него должно быть подчиненных. Это справедливо и для бизнеса. Нужно так организовать структуру управления, чтобы ключевой руководитель действительно занимался стратегическими вопросами. Тогда он будет обращать внимание на расширение организации, повышение ее потенциала, а не на текущие вопросы.