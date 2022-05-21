Через 1,5 – 2 месяца Украина начнет масштабное контрнаступление, – CIT
Источник:Meduza
Украина благодаря контрнаступлению освободила Север и почти деоккупировала Харьковскую область. Через полтора – два месяца Вооруженные Силы Украины могут начать масштабное контрнаступление, которое будет переломным в войне.
Контрнаступление могут начать с Донбасса
Соответствующее мнение высказал глава Conflict Intelligence Team Руслан Левиев. По его прогнозам, в ближайшее время будут продолжены бои на Донбассе.
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Глава CIT заявил, что если у России не будет мобилизации, то все будет сводиться к позиционным боям. "Будут попытки провести штурмовые операции, чтобы постепенно оцепить тот или иной город", - сказал он.
Также Руслан Левиев считает, что Россия может прибегнуть к показательным судебным процессам над пленными азовцами и украинскими морпехами, которые были на "Азовстали".К сведению . В разведке Министерства обороны Великобритании сообщили, что из "Азовстали" вышло около 1700 украинских защитников . Как известно, украинских воинов вывезли на временно оккупированные территории, после чего должны были обменять на российских пленных.
Глава CIT заявил, что украинская сторона начнет масштабное контрнаступление примерно через полтора-два месяца.
Запрос на это в обществе очень силен. Украинские генералы и сам Зеленский в этом отношении к обществу прислушиваются. Ресурсы для этого есть. Военное положение в Украине введено. Новая техника уже появляется,
– сказал Левиев.
Он предположил, что это будет перелом ситуации в войне не в пользу России.
"Через полтора – два месяца мы увидим перелом ситуации не в пользу России. Скорее всего, они начнут с Донбасса и постараются отрезать пути поставки российской армии", – резюмировал Левиев.
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