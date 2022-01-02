Через 3 недели после ДТП: умерла женщина, которую в Луцке сбил несовершеннолетний

В Луцке умерла 39-летняя женщина, которую на пешеходном переходе сбил 16-летний водитель. Ужасное ДТП случилось еще 12 декабря.

О смерти женщины, которая получила в результате наезда тяжелые травмы, в сети сообщил депутат Луцкого горсовета Роман Кравчук.

Ранее 5-летнего мальчика, который с мамой пострадал в ДТП в Луцке, выписали из больницы

В Луцке умерла женщина, которую 3 недели назад сбил несовершеннолетний

39-летняя женщина, которую 12 декабря вместе с другими пешеходами сбил несовершеннолетний водитель на переходе возле "ТамТама" в Луцке, к сожалению, умерла,

– написал Кравчук.

По словам депутата, жизнь женщины оборвалась в ночь на 2 января.

От всей общины он выразил искренние соболезнования мужу, сыновьям и родным умершей. Мужчина также призвал поддержать семью в сложное время.

Ужасная авария в Луцке: что известно

В Луцке 12 декабря 16-летний водитель и его друзья на авто бежали от полиции. Свои выходки они снимали на видео и публиковали в сети. По требованию правоохранителей остановиться водитель двинулся на красный свет и въехал в людей, которые переходили дорогу на пешеходном переходе.

В ДТП пострадали 6 человек. У большинства диагностировали легкие травмы, кроме 39-летней женщины. Сразу после госпитализации ей прооперировали ногу.

Виновнику аварии уже избрали меру пресечения в виде 2 месяцев домашнего ареста. Подросток также сможет посещать занятия в училище. Если его вину докажут в суде, юноша проведет в тюрьме до 8 лет.

К теме – суд избрал меру пресечения виновнику жуткого ДТП в Луцке: смотрите видео

, в результате этого же ДТП пострадал и 5-летний сын умершей женщины. Мальчик несколько дней провел в больнице, однако впоследствии его отпустили домой

Текст сообщения Романа Кравчука:

39-летняя Алена, которую 12 декабря вместе с другими пешеходами несовершеннолетний водитель сбил на переходе у "ТамТама" в Луцке, – к сожалению, сегодня ночью умерла.

От всей общины, которой собирали помощь, выражаем искренние соболезнования мужу, сыновьям и родным.

Друзья, поддержим и поможем мужу и сыновьям в это сложное для них время.

Для того, чтобы помочь семье можно перевести средства на карту мужа – Вакульчук Александр Владимирович 4149 4993 9195 6024