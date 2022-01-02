Про смерть жінки, яка отримала внаслідок наїзду важкі травми, у мережі повідомив депутат Луцької міськради Роман Кравчук.

Раніше 5-річного хлопчика, який з мамою постраждав у ДТП у Луцьку, виписали з лікарні

У Луцьку померла жінка, яку 3 тижні тому збив неповнолітній

39-річна жінка, яку 12 грудня разом з іншими пішоходами збив неповнолітній водій на переході біля "ТамТаму" в Луцьку, на жаль, померла,

– написав Кравчук.

За словами депутата, життя жінки обірвалося у ніч на 2 січня.

Від усієї громади він висловив щирі співчуття чоловіку, синам та рідним померлої. Чоловік також закликав підтримати сім'ю у складний час.

Нагадаємо, внаслідок цієї ж ДТП постраждав і 5-річний син померлої жінки. Хлопчик кілька днів провів у лікарні, однак згодом його відпустили додому.

Жахлива аварія у Луцьку: що відомо

У Луцьку 12 грудня 16-річний водій та його друзі на авто тікали від поліції. Свої витівки вони знімали на відео та публікували у мережі. На вимогу правоохоронців зупинитися водій рушив на червоне світло та в'їхав у людей, які переходили дорогу на пішохідному переході.

У ДТП постраждали 6 людей. У більшості діагностували легкі травми, окрім 39-річної жінки. Одразу після госпіталізації їй прооперували ногу.

Винуватцю аварії вже обрали запобіжний захід у вигляді 2 місяців домашнього арешту. Підліток також зможе відвідувати заняття в училищі. Якщо його вину доведуть у суді, юнак проведе у тюрмі до 8 років.

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Текст допису Романа Кравчука:

39-річна Альона, яку 12 грудня разом з іншими пішоходами збив неповнолітній водій на переході біля "ТамТаму" в Луцьку, – на жаль, сьогодні вночі померла.

Від усієї громади, якою збирали допомогу висловлюємо щирі співчуття чоловіку, синочкам та рідним.

Друзі підтримаймо і допоможемо чоловіку та синочкам у цей складний для них час.

Для того, щоб допомогти сім’ї можна переказати кошти на картку чоловіка – Вакульчук Олександр Володимирович 4149 4993 9195 6024