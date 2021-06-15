Украина может стать заложницей, – Казарин о реакции Запада на кадровые изменения в "Нафтогазе"

Команда Владимира Зеленского, несмотря на обязательства перед Западом, сменила руководство "Нафтогаза". Так как сначала Украина гарантировала неприкосновенность реформы корпоративного управления.

Основные кадровые решения должен был принимать наблюдательный совет, который состоял из независимых экспертов. Об этом в видеоблоге "Грани правды" сообщил Павел Казарин.

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Как на Западе восприняли кадровые изменения в "Нафтогазе"

По его словам, весной 2021 года на Банковой решили вернуть "ручной режим" управления. В результате Наблюдательный совет отстранили, главу "Нафтогаза" отправили в отставку, а на его место назначили креатуру Кабмина.

В итоге, как отметил журналист, Владимир Зеленский встретится с Джо Байденом. Но уже после того, как президент США поговорит с президентом России Владимиром Путиным.

Потому что решение Киева восприняли на Западе как нарушение взятых на себя обязательств, как шаг в сторону от борьбы с коррупцией. И заложницей этой ситуации рискует стать вся Украина,

– подчеркнул Казарин.

Он отметил, что украинские элиты в погоне готовы жертвовать стратегическими вещами, например, доверием к себе.

"Понятно, зачем Москва делает все, чтобы Киев остался в одиночестве. Но совершенно непонятно, зачем тем же самым решила заниматься Банковая", – добавил Казарин.

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Кадровые изменения в "Нафтогазе": коротко