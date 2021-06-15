Основные кадровые решения должен был принимать наблюдательный совет, который состоял из независимых экспертов. Об этом в видеоблоге "Грани правды" сообщил Павел Казарин.
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Как на Западе восприняли кадровые изменения в "Нафтогазе"
По его словам, весной 2021 года на Банковой решили вернуть "ручной режим" управления. В результате Наблюдательный совет отстранили, главу "Нафтогаза" отправили в отставку, а на его место назначили креатуру Кабмина.
В итоге, как отметил журналист, Владимир Зеленский встретится с Джо Байденом. Но уже после того, как президент США поговорит с президентом России Владимиром Путиным.
Потому что решение Киева восприняли на Западе как нарушение взятых на себя обязательств, как шаг в сторону от борьбы с коррупцией. И заложницей этой ситуации рискует стать вся Украина,
– подчеркнул Казарин.
Он отметил, что украинские элиты в погоне готовы жертвовать стратегическими вещами, например, доверием к себе.
"Понятно, зачем Москва делает все, чтобы Киев остался в одиночестве. Но совершенно непонятно, зачем тем же самым решила заниматься Банковая", – добавил Казарин.
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Кадровые изменения в "Нафтогазе": коротко
- В конце апреля 2021 года из "Нафтогаза" уволили Андрея Коболева с должности главы.
- Вместо него назначили Юрия Витренко. Он занимает должность с 29 апреля.
- В Центре противодействия коррупции заявили, что соответствующее решение противоречит закону.
- О том, что назначение Витренко надо признать незаконным, считает и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции