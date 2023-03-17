У врага скоро иссякнут силы: боец ВСУ спрогнозировал хорошие новости из Бахмута

Ситуация возле Бахмута тяжелая – он находится в полуокружении. Впрочем, украинские военные делают все, чтобы удержать позицию.

Об этом в эфире 24 канала заявил боец батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Ярослав Лысенко. Он подчеркнул, что удерживать Бахмут важно, чтобы сохранить другие города, расположенные в нескольких километрах.

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Ситуация сложная

Удержать Бахмут – главная задача. Впрочем, есть и другая – сохранить личный состав. Это понимает и высшее руководство, поэтому при изменении оперативной ситуации, есть точки для отхода и резервные бригады для прикрытия, отметил военный.

"Но на сегодняшний день у нас есть четкий приказ защищать Бахмут и подходы к нему, поэтому никто не будет оттуда уходить. Там огромное количество наших подразделений, которые действительно подготовлены, боеспособны, имеют оборудование, и которые отстаивают Бахмут – я в этом уверен", – сказал спикер.

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Военный предположил срок, за который нашим защитникам удастся переломить ход боевых действий в свою пользу. У врага иссякают и боеприпасы, и люди.

Надеюсь, неделю-две и мы остановим врага под Бахмутом. У них иссякают силы. Встретимся там, где начинали на Луганщине войну – освободим и Рубежное, и Лисичанск, и Северодонецк. Держимся сейчас, все будет Украина, мы победим – гарантирую,

– уверенно сказал Ярослав Лысенко.

Что мешает украинским военным

Усложняет оборону военным погода. Украинские защитники вынуждены использовать поля, грунтовые дороги, в частности для гуманитарного обеспечения подразделений. Это тяжело делать оперативно "пока все не подсохнет", поделился боец.

"Но ребята немного отбили врага от Хромового. То есть сейчас есть поставки и нашим подразделениям, и гуманитарные поставки в Бахмут – туда нужно подвозить кроме продовольствия, еще и воду", – объяснил Ярослав Лысенко.

Он подтвердил и тот факт, что в настоящее время в Бахмуте продолжают находиться гражданские.

"Там много местных жителей. Мы предлагали им уехать еще когда дорога работала на Константиновку на Славянск. Те, кто не уехал, сделали свой выбор. Я думаю, там женщин и детей уже нет – в основном пожилые люди и другие граждане", – рассказал военнослужащий.

Почему важен Бахмут

Удерживать Бахмут важно, чтобы не дать врагу превратить его во вторую Марьинку и не потянуть другие города, подчеркнул Лысенко.

"Пока есть Бахмут, у нас есть Константиновка. Там ребятам оказывают первую помощь и везут в другие города. За Бахумтом может пойти Константиновка, а там Дружковка, Славянск, Краматорск и все это замыкает кольцо. Мы вышли уже из Доброполья на Лисичанский нефтеперерабатывающий завод – мы начали освобождать", – сообщил военнослужащий.

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