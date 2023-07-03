За неделю на Юге и Востоке Силы обороны освободили почти 40 квадратных километров, – Маляр

На Востоке Украины продолжаются как наступательные, так и оборонные действия. Наши защитники двигаются на Бахмутском направлении.

К тому же на Востоке количество вражеских обстрелов за неделю увеличилось вдвое. Также продолжаются контрнаступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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Какая ситуация на Востоке Украины

По словам Анны Маляр, на Востоке продолжаются как наступательные, так и оборонительные действия. Наши силы двигаются на Бахмутском направлении, а враг и дальше ведет наступление на – Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

К тому же противник пытается вытеснить наши войска с занимаемых позиций, но получает достойный отпор. Сейчас там продолжаются тяжелые бои.

За прошедшую неделю в результате улучшения оперативного положения и выравнивания линии фронта освобожденная площадь увеличена на 9 квадратных километров.

Количество вражеских обстрелов на востоке за неделю увеличилось вдвое:

позапрошлая неделя – 6 457 обстрелов,

прошлая неделя – 11 753 обстрела.

Что происходит на Юге

На Юге Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а именно: вели наступательные действия на направлениях Новодаровка, Приютное; Новоданиловка, Работино; Новоселка, Старомайорское. Наши войска достигли успеха.

За прошедшую неделю увеличены освобожденные территории на 28,4 квадратных километров. В целом освобожденная площадь на Юге составляет 158,4 квадратных километров.

ВСУ прорывают фронт на нескольких направлениях

Недавно военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, что у Украины есть перспективы по освобождению Бахмута. С помощью нестандартных асимметричных действий на Севере (в районе Ягодного и Орехово-Василевки) и на Юге (Клещиевка и Курдюмовка) от города Вооруженные Силы пытаются взять врага в тактический охват.

К тому же наши Силы обороны активизировались к Северу от Соледара. Таким образом, наши военные продвигаются вперед и борются за освобождение этих территорий.

Напомним, что последним значительным успехом украинской армии на Бахмутском направлении стало взятие Курдюмовской дамбы. Этот объект расположен на 20 километров южнее города.