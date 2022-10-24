За полчаса на Херсонщине сбили сразу 2 вражеских вертолета

24 октября 2022 , 16:50
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Источник:

Командование Воздушных сил ВСУ

В Херсонской области 24 октября всего за полчаса зенитчики сбили два российских ударных вертолета Ка-52.

ВСУ "минуснули" два "аллигатора"

Их ликвидировали с 13.00 до 13.30 в Бериславском районе.

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С 13.00 по 13.30 в Бериславском районе Херсонщины подразделениями Одесской и Херсонской зенитных ракетных бригад Воздушного командования "Юг" Воздушных Сил ВСУ сбиты два ударных вертолета Ка-52,
– говорится в сообщении.

Справка. Ка-52 – российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, осуществляет разведку местности. Машина может поражать бронированную и небронированную технику, воздушные цели.

Один вертолет стоит около 16 миллионов долларов.

К слову, недавно еще один такой вертолет К-52 "Аллигатор" сбил матрос одного из подразделений одесской бригады просто из пулемета.

Актуальные потери врага

  • По состоянию на 24 октября ВСУ обезвредили 67 940 захватчиков. Только за последние сутки ликвидировали 470 оккупантов.
  • Россияне бешеными темпами теряют технику.
  • Так, если говорить об авиации, то ВСУ уничтожили уже 270 самолетов и 245 вертолетов. Ну и конечно, немало беспилотников тоже уже уничтожено нашими силами, около 1 361 – +20 единиц только за вчера.

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Автор: Анастасія Лукашевська