За полчаса на Херсонщине сбили сразу 2 вражеских вертолета
Источник:Командование Воздушных сил ВСУ
В Херсонской области 24 октября всего за полчаса зенитчики сбили два российских ударных вертолета Ка-52.
ВСУ "минуснули" два "аллигатора"
Их ликвидировали с 13.00 до 13.30 в Бериславском районе.
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С 13.00 по 13.30 в Бериславском районе Херсонщины подразделениями Одесской и Херсонской зенитных ракетных бригад Воздушного командования "Юг" Воздушных Сил ВСУ сбиты два ударных вертолета Ка-52,
– говорится в сообщении.
Справка. Ка-52 – российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, осуществляет разведку местности. Машина может поражать бронированную и небронированную технику, воздушные цели.
Один вертолет стоит около 16 миллионов долларов.
К слову, недавно еще один такой вертолет К-52 "Аллигатор" сбил матрос одного из подразделений одесской бригады просто из пулемета.
Актуальные потери врага
- По состоянию на 24 октября ВСУ обезвредили 67 940 захватчиков. Только за последние сутки ликвидировали 470 оккупантов.
- Россияне бешеными темпами теряют технику.
- Так, если говорить об авиации, то ВСУ уничтожили уже 270 самолетов и 245 вертолетов. Ну и конечно, немало беспилотников тоже уже уничтожено нашими силами, около 1 361 – +20 единиц только за вчера.
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