В Черкассах 2-летняя девочка выпала из окна 10-го этажа: реанимировать не удалось
Источник:Суспільне
Вечером 6 сентября маленькая девочка выпала из окна десятого этажа. К сожалению, спасти ребенка не удалось.
Правоохранители уже начали уголовное производство. Об этом рассказала спикер полиции Черкасщины Наталья Ткачук.
Смотрите также Загадочные смертельные трагедии: в Киеве и Львове выпал из окна ребенок и женщина
Медики пытались реанимировать, к сожалению, не удалось
Трагическое событие произошло 6 сентября около 18:20 на улице Нижняя Горовая в Черкассах.
По предварительным данным, мать отвлеклась домашними делами и не заметила, как девочка самостоятельно пододвинула стул, залезла на подоконник и оперлась на москитную сетку открытого окна. Сетка не выдержала нагрузки и ребенок выпал с десятого этажа,
– отметила Наталья Ткачук.
Прибывшие медики пытались реанимировать ребенка. К сожалению, девочка скончалась.
Важно Десятки раненых и погибших: все, что известно о террористическом ударе по Константиновке
В Запорожье также выпал ребенок
- Вечером 18 августа полиции сообщили, что из окна квартиры многоэтажки в Хортицком районе выпала девочка.
- Правоохранители установили, что ребенок, оставшись в комнате без присмотра родителей, забрался на подоконник. Выглядывая на улицу, маленькая оперлась на москитную сетку, та не выдержала ее веса. В результате падения ребенок получил телесные повреждения. Ее немедленно госпитализировали.