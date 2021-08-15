В Черкасской области автомобиль сорвался с дамбы в реку: погибли люди
Источник:фейсбук полиции Черкасской области
В городе Городище Черкасской области автомобиль Fiat сорвался с дамбы в реку. В результате аварии погибли два человека, один пассажир не пострадал.
Трагедия произошла 14 августа ориентировочно в 15 часов. Полиция расследует обстоятельства дела.
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На Черкасщине авто слетело в реку
В Городище автомобиль взлетел в водоем – водитель с пассажиром погибли,
– рассказали в полиции.
Полиция выяснила, что водитель Fiat не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части на дамбе. После этого авто упало в водоем.
Двоих человек не спасли
В результате аварии погибли на месте 35-летний водитель и 40-летний пассажир. Они жители города Черкассы. Один мужчина, 36-летний местный житель, не пострадал.
На месте аварии работала следственно-оперативная группа. Правоохранители решали вопрос об открытии уголовного дела за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.
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