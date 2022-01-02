В Черкасской области столкнулись два автомобиля: погиб мужчина, много пострадавших

В Черкасской области произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ и "Славута". В результате столкновения погиб один человек, еще четыре человека получили травмы.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 1 января вблизи села Николаевка. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Ирина Назарок.

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Смертельное ДТП в Черкасской области

В аварию попали автомобили ВАЗ и "Славута". На месте происшествия погиб мужчина, еще четыре человека попали в Смелянскую центральную районную больницу:

у 30-летней женщины предварительно была травма руки;

у 30-летнего мужчины – ушиб бедра и голени;

у 8-летней девочки – закрытая черепно-мозговая травма;

у 54-летнего мужчины – ушиб поясничного отдела позвоночника, грудной клетки и бедра.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области добавили, что тело погибшего мужчины пришлось деблокировать. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства этого ДТП.



Под Черкассами столкнулись два автомобиля / Фото "Суспільного"

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