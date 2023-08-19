Жуткая атака Чернигова: поисково-спасательную операцию в городе завершили
19 августа 2023, 19:26Читати новину українською
Источник:Игорь Клименко
Около полудня 19 августа россияне нанесли ракетный удар по центру Чернигова. Вечером в МВД сообщили, что поисково-спасательная операция завершилась.
Рассказал об этом в 18:43 в своем телеграме министр внутренних дел Игорь Клименко. Он также финализовал данные о жертвах и пострадавших от ракетного удара по Чернигову.
Читайте также Много жертв и разрушенные здания: что известно о кровавом ударе России по Чернигову 19 августа
Поисково-спасательная операция завершена
Министр отметил, что в результате террористической атаки по центру города пострадали 136 человек. Речь идет о 7 жертвах и 129 раненых. Среди них – 15 детей и 15 сотрудников полиции. Он выразил соболезнования семьям погибших.
Отметим, что 19–21 августа объявлены днями траура в Чернигове.
Ракетная атака по Чернигову: что известно
- Произошел ракетный удар по Чернигову во время воздушной тревоги в части регионов нашего государства. Информация о звуках взрывов в областном районе поступила в 11:30.
- Вскоре информацию подтвердил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус. По его словам, оккупанты атаковали центр города. Вскоре стало известно, что враг бил "Искандером".
- Оккупанты били по месту, где проводили выставку дронов. Об этом рассказала журналистка Александра Денисенко.
- Руководитель Victory Drones, известная ветеранка и общественный деятель Мария Берлинская отмечает, что мероприятие заранее согласовано с местными властями. Она также добавила, что о месте проведения было известно только тем, кто шел на соответствующее мероприятие. Причем за считанные часы до начала.
- Владимир Зеленский отметил, что под удар врага попала площадь, политехника и театр. Он также добавил, что в результате взрывной волны пострадали дети, которые как раз прогуливались по центру города.
- Заметим, что россияне специально выбрали для атаки выходной праздничный день. День, когда жители Чернигова прогуливались со своими родными на Яблочный спас.
- Среди жертв ракетного удара – 6-летняя девочка. Врачи боролись за ее жизнь, но спасти не смогли из-за большой потери крови. Что касается ее мамы, то она находится в тяжелом состоянии.