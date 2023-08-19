Жуткая атака Чернигова: поисково-спасательную операцию в городе завершили

Около полудня 19 августа россияне нанесли ракетный удар по центру Чернигова. Вечером в МВД сообщили, что поисково-спасательная операция завершилась.

Рассказал об этом в 18:43 в своем телеграме министр внутренних дел Игорь Клименко. Он также финализовал данные о жертвах и пострадавших от ракетного удара по Чернигову.

Читайте также Много жертв и разрушенные здания: что известно о кровавом ударе России по Чернигову 19 августа

Поисково-спасательная операция завершена

Министр отметил, что в результате террористической атаки по центру города пострадали 136 человек. Речь идет о 7 жертвах и 129 раненых. Среди них – 15 детей и 15 сотрудников полиции. Он выразил соболезнования семьям погибших.

Отметим, что 19–21 августа объявлены днями траура в Чернигове.

Ракетная атака по Чернигову: что известно