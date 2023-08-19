Розповів про це о 18:43 у своєму телеграмі міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Він також фіналізував дані щодо жертв і постраждалих від ракетного удару по Чернігову.
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Пошуково-рятувальна операція завершена
Міністр зазначив, що внаслідок терористичної атаки по центру міста постраждало 136 людей. Мовиться про 7 жертв і 129 поранених. Серед них – 15 дітей і 15 співробітників поліції. Він висловив співчуття сім'ям загиблих.
Зазначимо, що 19 – 21 серпня оголошені днями жалоби у Чернігові.
Ракетна атака по Чернігову: що відомо
- Стався ракетний удар по Чернігову під час повітряної тривоги у частині регіонів нашої держави. Інформація про звуки вибухів в обласному районі надійшла о 11:30.
- Невдовзі інформацію підтвердив глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, окупанти атакували центр міста. Невдовзі стало відомо, що ворог бив "Іскандером".
- Окупанти били по місцю, де проводили виставку дронів. Про це розповіла журналістка Олександра Денисенко.
- Керівниця Victory Drones, відома ветеранка та громадська діячка Марія Берлінська наголошує, що захід заздалегідь узгодили з місцевою владою. Вона також додала, що про місце проведення було відомо лише тим, хто йшов на відповідний захід. Причому за лічені години до його початку.
- Володимир Зеленський зазначив, що під удар ворога потрапила площа, політехніка та театр. Він також додав, що внаслідок вибухової хвилі постраждали діти, котрі саме прогулювалися центром міста.
- Зауважимо, що росіяни навмисне обрали для атаки вихідний святковий день. День, коли мешканці Чернігова прогулювалися зі своїми рідними на Яблучного спаса.
- Серед жертв ракетного удару – 6-річна дівчинка. Лікарі боролися за її життя, але врятувати не змогли через велику втрату крові. Що стосується її мами, то вона у важкому стані.