В Чернигов впервые с момента разблокировки города прибыл поезд
Впервые с момента деоккупации Чернигова в город прибыл поезд. Сообщается, что им была доставлена гуманитарная помощь.
Об этом сообщил корреспондент Центра стратегических коммуникаций, который сейчас находится в Чернигове. Рассказываем, что известно о возобновлении железнодорожного сообщения.
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В Чернигове возобновят железнодорожное сообщение
По информации Центра стратегических коммуникаций, поезд приехал без пассажиров, но привез в город гуманитарную помощь в сопровождении руководства Укрзализныци.
На обратном пути поезд заберет первых пассажиров.
Уже завтра жители Чернигова смогут поехать этим поездом в Киев,
говорится в сообщении.
Ведомство добавляет, что наличие налаженного железнодорожного сообщения Чернигова и Киева сегодня особенно важно:
Это поможет обеспечить пострадавший в результате действий россиян город гуманитарной помощью.
Кстати, по предварительной оценке, в Чернигове разрушены 21% объектов, а городской голова города Владислав Атрошенко предупредил о потенциальных разрушениях 70% объектов.
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