Смертельная атака по Чернигову: поисково-спасательную операцию в городе завершили

Российская армия 17 апреля нанесла циничный удар по Чернигову, в результате чего были жертвы и пострадавшие. Спасатели более суток работали на месте попадания в городе.

Уже утром 18 апреля стало известно, что поисково-спасательную операцию после атаки Чернигова завершили. В Черниговской областной военной администрации рассказали о последствиях удара оккупантов по городу.

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В Чернигове завершили поисково-спасательную операцию

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус отметил, что в результате вражеской атаки в городе 18 человек погибли, а еще 78 получили ранения в результате теракта врага.

На стационарном лечении находятся 37 человек. Вся необходимая помощь оказывается в местных учреждениях здравоохранения,

– сказал Чаус.

Чиновник также отметил, что все пострадавшие обеспечены необходимыми лекарствами. Чиновник также поблагодарил спасателей, полиции, медикам, коммунальщикам и волонтерам за самоотверженную работу в ликвидации вражеских последствий в Чернигове.