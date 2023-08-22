Невыразимая трагедия: в Чернигове простились с 6-летней Софийкой, которую убила российская ракета

В Чернигове простились с погибшей от российской атаки маленькой Софийкой. Девочке было всего 6 лет, когда оккупанты унесли ее жизнь.

Чернигов собрался в соборе, чтобы почтить память погибшей девочки. В общем, российская террористическая атака по Чернигову унесла жизни 7 человек.

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Прощание с погибшей девочкой

Прощание с 6-летней Софийкой прошло в Свято-Троицком соборе. На чествование памяти пришли многие жители Чернигова – трагическое событие глубоко поразило всех жителей города. Похоронят девочку в Славутиче.

Мать с дочерью приехали в Чернигов в гости, на выходные, когда попали под обстрел. После удара мать Софийки увидела раненой и сразу на авто отправилась в больницу. Софийка оказалась в медучреждении уже в состоянии клинической смерти. Врачи более 2 часов боролись за жизнь и смогли запустить сердце девочки – однако спасти ее так и не удалось.

В Чернигове прошло прощание с Софийкой: смотрите видео

В сентябре девочка должна была идти в первый класс. День трагедии должен быть очередным мирным днем для семьи. Разговор с подругой, детские игры, кофе. Однако все оборвала одна российская ракета.

Российские ракеты ударили по Чернигову