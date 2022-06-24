В Чернигове судят российского танкиста, который обстреливал жилой дом

В Деснянском суде Чернигова начался судебный процесс в отношении российского оккупанта Михаила Куликова. Его обвиняют в обстреле жилого дома.

Куликов проживал в Алтайском крае, что в тысячи километрах от Украины. 24 февраля танковый батальон, в котором служил, незаконно вошел на территорию Черниговщины из Беларуси.

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Просто так выстрелил в жилой дом

Военная группировка, где находился Куликов, должна была захватить аэропорт близ Чернигова. 26 февраля танк Куликова ехал по улице Кольцевой и выстрелил в жилой дом. Вражеский снаряд уничтожил две квартиры на 9 и 10 этажах и еще одно помещение. К счастью, никого в тот момент в домах не было.

Соответствующий указ Куликов получил от командира батальона Леонида Щеткина. В тот же день 26 февраля танк оккупантов подбили. Водителя удалось уничтожить, а Куликова и Щеткина пленили. Впоследствии командира батальона обменяли, а русского военного начали судить.

Сегодня прошло подготовительное заседание. Дело российского оккупанта будут рассматривать 30 июня.

На границе возле Черниговщины оккупанты собрали 3 БТГр

В приграничных районах России захватчики собрали около 3 батальонно-тактических групп. Такую информацию обнародовал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. Этого недостаточно для полномасштабного наступления, но таким образом оккупанты сковывают украинские войска, которые могли бы отправить на другие "горячие" направления.

Еще раньше в Министерстве внутренних дел отмечали, что по состоянию на сейчас повторное наступление оккупантов на северные области Украины маловероятно. Для этого им нужно сосредоточить большое количество войск, а большие силы они уже бросили на восток Украины. Впрочем, украинские защитники готовы к любому сценарию.

В целом, российские захватчики регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области. К примеру, 23 июня они в очередной раз били из минометов. Произошло все вблизи села Гремяч. К счастью, погибших и раненых нет.

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