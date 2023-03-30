Монахи УПЦ МП вывезли без разрешения мощи трех святых из церкви в Чернигове: громкий скандал
Источник:MYNIZHYN
Священники УПЦ МП совершили произвол в Чернигове. Они уже докатились до того, что вывезли мощи трех святых из Троицкого собора.
В Московском патриархате проигнорировали все правила. Теперь этим инцидентом будет заниматься областная военная администрация.
Важно У каждого свой грех, – верующие УПЦ МП из Лавры обвинили Украину в войне
В Чернигове священники УПЦ МП вывезли мощи трех святых
Так, из Троицкого собора исчезли мощи трех черниговских святителей: Феодосия Черниговского, преподобного Лаврентия и Филарета Гумилевского. Как выяснилось, их незаконно вывезли священники УПЦ МП.
Так, монахи Московского патриархата проигнорировали заповедник "Чернигов древний", а лишь попросили "благословение" и передать мощи митрополита Амвросия – это якобы "для молитвы и духовного поклонения".
Отмечается, что мощи трех святых принадлежат Государственному музейному фонду Украины. Их перемещение следует согласовывать с заповедником "Чернигов древний".
Митрополита Амвросия призвали вернуть мощи трех святых в Троицкий собор. А Черниговскую ОВА попросили содействовать возвращению.
Скандалы с УПЦ МП
- Ранее одна из верующих УПЦ МП цинично заявила, что все мы "русские". Также она обвинила Украину в начале войны.
- Один из поклонников УПЦ МП также обвинил украинские власти в войне. Мужчина назвал всех "безбожниками".
- Недавно Паша "Мерседес" разразился угрозами и проклятиями украинским властям.
- Также он заявил, что монахи УПЦ МП не покинут территорию Киево-Печерской Лавры, несмотря на прекращение договора аренды.
- Кроме этого, Паша "Мерседес" начал угрожать журналистам избиением палкой.
- Также на территории Лавры священник УПЦ МП толкнул журналистку Суспильного, когда она пыталась задать вопрос митрополиту Павлу. Сейчас съемочная группа Суспильного пишет заявление в полицию. На месте работает следственно-оперативная группа.