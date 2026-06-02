Враг разбил лицей на Черниговщине: под завалами нашли тело женщины, которая пряталась от дронов

В понедельник, 1 июня, российские оккупанты ударили ударными дронами по Новоборовицкому лицею, что на Черниговщине. На следующий день, во время разбора завалов, спасатели обнаружили тело женщины.

Об этом во вторник, 2 июня, сообщил начальник Корюковской районной военной администрации Павел Мирошниченко.

Какие детали атаки России на Черниговщину?

В РВА сообщили, что в заведении, которое 1 июня россияне уничтожили дотла двумя ударными дронами типа "Герань", дистанционно учились 78 детей.

Во время разбора завалов 2 июня спасатели обнаружили тело женщины – местной жительницы 1948 года рождения.

Вчера днем женщина собирала щавель недалеко от школы. Вероятно, во время опасности удара она могла спрятаться в подвале заведения. Ее велосипед остался возле школьной столовой. Сегодня женщину нашли без признаков жизни под завалами.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким.

В то же время местные власти отметили работу спасателей и правоохранителей.

Спасибо за работу по ликвидации последствий обстрелов работникам ГСЧС и Нацполиции. Они работают в чрезвычайно сложных условиях безопасности, постоянно рискуя собственной жизнью,

– говорится в сообщении Корюковского РОА.

Где еще фиксируют последствия атак врага?

Днем 2 июня российские войска нанесли удар реактивными беспилотниками по Днепру. Местные власти сообщают о попадании в гражданскую инфраструктуру – жилой многоэтажный дом. В результате удара ранения получили по меньшей мере двое детей.

В ночь на 2 июня под прицелом России оказался Киев. На столицу летели ударные беспилотники и ракеты различных типов. В результате атаки повреждены многоэтажные жилые дома, автомобили, объекты незавершенного строительства, нежилые сооружения, склады, коммунальное предприятие в нескольких районах Киева. В частности речь идет о Подольском, Оболонском, Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, и Соломенском.