На Черниговщине депутат горсовета совершил смертельное ДТП и пытался сбежать
Источник:полиция Черниговщины
В Черниговской области депутат городского совета стал причиной ДТП. Его машина столкнулась с велосипедистом. После этого политик еще и пытался сбежать.
Авария произошла 18 декабря около 20:00 на улице Батуринской в Бахмаче.
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Как произошло ДТП
Водитель легковушки столкнулся с велосипедистом. После этого мужчина сбежал с места происшествия, однако не справился с управлением и съехал в кювет.
Велосипедист от полученных травм умер по дороге в больницу.
Водителя задержали
Полиция установила личность водителя автомобиля – это 54-летний депутат городского совета. Его уже задержали.
Полиция возбудила уголовное дело относительно нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего.
Теперь устанавливают все обстоятельства и проводят досудебное расследование.
Машина слетела в кювет / Фото полиции
Остальные ДТП с участием депутатов
- Недалеко от села Бартатов Львовской области, 22 ноября депутат Мостиского горсовета Роман Хомик убегал от полиции. Затем он влетел в 2 служебных автомобиля. В результате 4 патрульных травмировались.
- 15 ноября на трассе Киев – Одесса произошло ДТП с участием нардепа от "Слуги народа" Алексея Ковалева. Автомобили столкнулись, когда водитель MAN разворачивался. "Слуга народа" в то время находился в машине Mercedes-Benz.
- В Киеве 23 августа произошло ДТП со "слугой народа" Александром Трухиным. Пострадали 6 человек. Среди них – 72-летний руководитель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. Он получил травмы средней тяжести, пришлось делать операцию. Сам Трухин не считает себя виновным и заверил, что нечего скрывать.